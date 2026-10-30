İsviçre'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

CENEVRE/ İsviçre'nin Bern ve Cenevre kentlerindeki Türk diplomatik misyonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu'nun ev sahipliğinde İsviçre'nin başkenti Bern'de gerçekleşen programa, İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü Büyükelçi Terence Billeter, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer, İsviçre Dışişleri Bakanlığı Avrasya Birimi Bölge Koordinatörü Laurent Schaffner, İsviçre Türk Toplumu (İTT) Genel Başkanı Suat Şahin, MÜSİAD İsviçre Şube Başkanı Şeref Yıldız, İsviçre Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsviçre kurumları ve kordiplomatik mensupları ile Türk dernek temsilcileri katıldı.

Türkiye, İsviçre ve Lihtenştayn milli marşlarının okunmasının ardından Büyükelçi İncesu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ilanının 103. yılı vesilesiyle düzenlenen resepsiyona katılanlara teşekkür etti.

29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in, Türk halkı için güvenli ve modern bir geleceğin yolunu açtığını kaydeden İncesu, "Bu, geçmişle tam bir kopuş da değildi, önceki düzenin sadece bir devamı da değildi. Aksine, tarihsel sürekliliği derin bir değişimle birleştiren bir süreçti. Cumhuriyet, Osmanlı devlet geleneklerine ve daha önceki modernleşme çabalarına dayanarak, siyasi meşruiyeti milletin iradesi olarak yeniden tanımladı." dedi.

İncesu, İsviçre'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde özel bir yere sahip olduğunu kaydederek, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk çerçevesini oluşturduğunu, 1936'da imzalanan Montreux Sözleşmesi'nin de Türk Boğazları'ndan geçişi günümüze kadar düzenlemeye devam ettiğini anımsattı.

İsviçre'nin, Türkiye Cumhuriyetinin hızla diplomatik ilişkilerini yeniden kurduğu ülkeler arasında da yer aldığını vurgulayarak, "1925'te Cumhuriyetin ilanından sadece iki yıl sonra, Türkiye ve İsviçre, ikili ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olan Dostluk Antlaşması'nı imzaladı. Geçen yıl bu antlaşmanın 100. yılını kutladık." dedi.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yoldaşlarını saygıyla anmaktan onur duyduğunu vurgulayan İncesu, Cumhuriyeti korumanın ve onu gelecek nesillere aktarmanın önemine değindi

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin video mesajı izletildi ve katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki resepsiyon, Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl ve Cenevre Başkonsolosu Büyükelçi Salih Boğaç Güldere'nin ev sahipliğinde, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) Cenevre'deki merkezinde düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyon, açılış konuşmalarıyla sürdü.

"Cumhuriyetimiz, yüz yılı aşkın süredir milletimizin bağımsızlığının simgesi olmuştur"

Büyükelçi Usluer, "Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak katıldığım ilk Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda; BM'deki varlığımızın yaklaşık 60 yılı aşkın tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın büyükelçi sıfatıyla, bu anlamlı günü sizlerle birlikte kutlamaktan ayrıca onur ve gurur duyuyorum. Bu gece, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu değerli mirası bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı derin bir minnet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Cumhuriyet Bayramı'nın, Türk milletinin 1919-1922 yılları arasındaki Kurtuluş Savaşı boyunca sergilediği şanlı direnişin bir nişanesi olduğuna değinen Usluer, bağımsızlık ve gelecek uğruna katlanılan zorlukların, yüzyıllara dayanan Türk tarihinde yeni bir sayfa olan Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu müjdelediğini söyledi.

Usluer, "Cumhuriyetimiz, yüz yılı aşkın süredir milletimizin bağımsızlığının, dayanıklılığının ve güçlü bir gelecek inşa etme kararlılığının simgesi olmuştur." dedi.

Türkiye'nin, gelecek ay Antalya'da COP31'e ev sahipliği yaparak kapsayıcı iklim çözümlerini geliştirmek üzere uluslararası toplumu bir araya getireceğini hatırlatan Usluer, katılımcıları Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Büyükelçi Çakıl da resepsiyona katılan herkese teşekkür ederek, Cumhuriyet ve onun kuruluşundan bugüne dek elde ettiği başarılarla büyük gurur duyduklarını söyledi.

Uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olan Türkiye'nin, her alanda çok taraflılığın kararlı bir destekçisi olduğunu kaydeden Çakıl, "Serbest ticareti desteklemenin yanı sıra, tüm en az gelişmiş ülkelerin kalkınma ve kapasite geliştirme haklarının da güçlü bir savunucusuyuz. Ayrıca DTÖ'nün uluslararası ticarette hayati bir role sahip olduğuna inanıyoruz." dedi.

Başkonsolos Güldere ise Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü kutlamak üzere düzenlenen etkinliğe katılmanın kendisi için gerçekten bir onur ve ayrıcalık olduğunu dile getirdi.

Güldere, "Sevincimizi ve gururumuzu paylaşmak için aramıza katıldığınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Cumhuriyeti kuran ve bize armağan eden Ulu Önder Atatürk'ü ve Cumhuriyetimizi koruma ve yüceltme yönünde kanını ve/veya terini akıtmış olan herkesi saygı, şükran ve minnet, artık aramızda olmayanları ise ayrıca rahmetle yad ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sarı Zeybek Dans Okulu ekibi zeybek gösterisi sundu, davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.

Kaynak: AA