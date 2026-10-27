Mattia Croci-Torti kimdir? Fenerbahçe'nin gündemindeki Lugano hocası kaç yaşında?

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Fenerbahçe taraftarı Mattia Croci-Torti'yi ilk kez Temmuz 2024'te rakip kulübede gördü. İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü, o yaz Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'ye elenmişti. İki yıl sonra adı bu kez sarı-lacivertli kulübün teknik direktör adayları arasında geçiyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenildi. Derbinin ardından İsmail Kartal'ın görevine devam edip etmeyeceği tartışılmaya başlandı ve Kartal 27 Ekim 2026'da kulüp yönetimiyle görüştü. Akşam saatlerine kadar resmi bir karar çıkmadı.

MATTIA CROCI-TORTI FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Mattia Croci-Torti, İsmail Kartal ile yollar ayrılırsa Fenerbahçe'nin değerlendireceği teknik direktör adayları arasında gösteriliyor; kulüp bu konuda açıklama yapmadı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre listenin başında Vincenzo Montella var, Bülent Uygun ile Croci-Torti de seçenekler arasında.

Bir engel var: Croci-Torti'nin Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor, çünkü İsviçre kulübü Ocak 2025'te sözleşmesini üç yıl uzatmıştı.

MATTIA CROCI-TORTI KİMDİR?

Mattia Croci-Torti, İsviçreli teknik direktör ve eski futbolcu; Eylül 2021'den bu yana İsviçre Süper Ligi ekibi Lugano'yu çalıştırıyor ve takımın başına Brezilyalı Abel Braga'nın yerine önce geçici olarak getirilmişti.

Futbolculuğunda sağ bek oynadı. Chiasso, Grasshoppers'ın ikinci takımı, Malcantone Agno, Biaschesi ve Wil formalarını giydikten sonra Lugano'da iki ayrı dönem forma giydi, kariyerini de 2014'te ilk kulübü Chiasso'da noktaladı.

MATTIA CROCI-TORTI KAÇ YAŞINDA?

Mattia Croci-Torti 44 yaşında. 10 Nisan 1982'de doğdu; Lugano'da birinci adam olduğu Eylül 2021'de 39 yaşındaydı.

MATTIA CROCI-TORTI NERELİ?

Mattia Croci-Torti İsviçreli. İtalya sınırındaki Chiasso'da doğdu; kent, İsviçre'nin İtalyanca konuşulan Ticino kantonunda yer alıyor ve profesyonel futbola da 1999'da memleketinin kulübü Chiasso'da başladı.

MATTIA CROCI-TORTI HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Mattia Croci-Torti antrenörlüğe 2013'te, henüz futbolu bırakmadan Chiasso'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015-2016'da Balerna'yı çalıştırdı. 2017'de Lugano'ya yardımcı antrenör olarak geldi, 2018 yazında kısa bir süre Mendrisio'nun başında kaldıktan sonra aynı yıl Lugano'daki yardımcılık görevine döndü.

Eylül 2021'de Lugano'da birinci adam oldu. Takım 15 Mayıs 2022'de İsviçre Kupası'nı kazandı; kulüp bu kupayı 29 yıl sonra yeniden aldı. Lugano 2023'te ve 2024'te de kupa finaline çıktı.

MATTIA CROCI-TORTI FENERBAHÇE İLE NEREDE KARŞILAŞTI?

Mattia Croci-Torti, Fenerbahçe ile Temmuz 2024'te Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Lugano iki maçı da kaybedip elendi. Croci-Torti rövanşın ardından Fenerbahçe'nin daha iyi takım olduğunu söyledi, takımının gösterdiği karakterle gurur duyduğunu da ekledi.

Lugano aynı yaz Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş ile eşleşti. Croci-Torti o eşleşmede, Beşiktaş'ın stadında oynamanın Fenerbahçe'nin stadından daha zor olduğunu söylemişti.