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DURUPINAR NEREDE?

Durupınar Formasyonu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengili köyü sınırlarında. Ağrı Dağı'nın yaklaşık 29 kilometre güneyinde, Tendürek Dağı'nın eteğinde yer alıyor. Gemi biçimindeki yapı, Nuh'un Gemisi'nin kalıntısı olabileceği iddiasıyla yıllardır araştırılıyor ve 22 Kasım 2026'da açıklanan karbon-14 sonucuyla yeniden gündeme geldi.

DURUPINAR FORMASYONU NEDİR?

Toprak ve kayadan oluşan, yukarıdan bakıldığında gemi gövdesine benzeyen bir yapı. Adını, 1959'da yapıyı fark eden Yüzbaşı İlhan Durupınar'dan alıyor. Bazı araştırmacılar burada Nuh'un Gemisi'nin izlerini aradığını söylüyor; pek çok bilim insanı ise yapının doğal süreçlerle oluşmuş jeolojik bir yapı olduğunu savunuyor.

NUH'UN GEMİSİ ARAŞTIRMASINDA NE BULUNDU?

Araştırma ekibinde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atilla, bu yıl yürüttükleri proje kapsamında bölgede ahşap ve kömürleşmiş parçalar bulduklarını söyledi. Parçalar üç ayrı merkeze gönderildi: ABD'deki bir laboratuvar, İsviçre ve TÜBİTAK. İlk sonuç ABD'den geldi. Karbon-14 analizinde örnekler MÖ 2200 ile 2400 arasına tarihlendi, yani yaklaşık 4 bin 300 yıllık.

Saha çalışması 28 Haziran ile 30 Eylül arasında yapıldı. Beş ülkeden yaklaşık 20 araştırmacı bölgede jeofizik, jeoloji ve arkeoloji çalışması yürüttü.

BU SONUÇ YAPININ NUH'UN GEMİSİ OLDUĞUNU KANITLIYOR MU?

Ekibin açıklamasına göre hayır. Araştırma ekibinin başkan yardımcısı Andrew Jones, tarihlendirmenin Nuh Tufanı için öne sürülen bazı tarihlerle örtüştüğünü, ancak bu bulguların yapının Nuh'un Gemisi olduğunu kanıtlamadığını söyledi. Prof. Dr. Atilla ise kutsal kitaplarda tufanın MÖ 2300'lü yıllara tarihlendiğini hatırlatıp karbon-14 sonucunun bu tarihlerle uyuştuğunu belirtti.

SIRADA NE VAR?

İsviçre'deki laboratuvardan ve TÜBİTAK'tan gelecek analiz sonuçları bekleniyor. Atilla, bu sonuçlar da geldikten sonra son bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.