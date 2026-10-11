Van'da lise öğrencisi Beyza Alkış, Dubai'deki DIS EXPO 2024'te birincilik kazandı

Van'da 14 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Beyza Alkış, teknoloji alanında elde ettiği uluslararası başarıyla kız akranlarına ilham vererek onların da hayallerini projelere dönüştürmelerine öncülük ediyor.

Van'daki özel bir okulda 10. sınıfta eğitim gören Alkış, arkadaşıyla birlikte geliştirdiği değiştirilebilir başlıklı taşınabilir CNC makinesiyle 13 Aralık 2024'te Dubai Üniversitesinde düzenlenen DIS EXPO 2024 yarışmasında birincilik elde etti.

Projenin mekanik ve yazılım bölümlerinde görev alan Alkış ve ekip arkadaşları, yarışmadan altın madalyayla döndü. Elde ettiği başarıyla çevresindeki kız öğrencilere örnek olan Alkış, arkadaşlarının teknolojiye ilgisinin artmasına katkı sağladı.

Onun öncülüğünde teknoloji ve yazılım alanına yönelen öğrenciler, elektrik ve elektronik mühendisi ve robotik kodlama öğretmeni Yusuf İzgi ile teknoloji ve yazılım danışmanı İrem Nur Korkmaz'ın rehberliğinde yeni projeler üzerinde çalışmaya başladı.

Uluslararası yarışmalarda yeni başarılar elde etmeyi hedefleyen öğrenciler, gelecek yıl Romanya ve İsviçre'de düzenlenecek organizasyonlar için hazırlık yapıyor.

Alkış ve arkadaşları, yakın zamanda egzoz emisyonunu ve dumanı azaltmaya yönelik manyetik alan tabanlı bir cihaz geliştirmeyi de planlıyor.

Alkış, AA muhabirine, küçüklüğünden beri teknolojiye ilgi duyduğunu söyledi.

Dubai'deki yarışmaya katılmak için yoğun bir çalışma süreci yürüttüklerini belirten Alkış, şunları kaydetti:

"Yarışmaya hazırlık sürecimiz üç ay sürdü. CNC makinesini geliştirdik. Dubai'de DIS EXPO yarışmasına katılarak birincilik ödülünü kazandık. Ben daha çok mekanik ve yazılım bölümünde çalıştım. Gerçekten çok gururlandım. Kendimi de arkadaşlarımızı da takdir ettim. Çok güzel bir süreç geçirdik. Ben madalya aldıktan sonra özellikle ekip arkadaşlarım ve çevremdeki insanlar benden esinlenerek teknolojiye merak saldılar. Kendimi yazılım alanında daha çok geliştirmek istiyorum."

Beyza'nın başarısından etkilenerek teknoloji ve yazılımla ilgilenmeye başladığını dile getiren sınıf arkadaşı Ecrin Karataş da "Sınıf arkadaşım Beyza, teknoloji ve yazılımla ilgileniyordu. Dubai'de birincilik kazanıp altın madalya aldılar. Bu, bizi mutlu etti. Ben de onun gibi teknoloji ve yazılımla uğraşmayı tercih ettim. Bize örnek oldu. Mayıs ayında düzenlenecek Romanya yarışması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projemizi tamamlayıp Romanya'ya gitmek ve birincilik kazanarak dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Teknoloji ve yazılım danışmanı İrem Nur Korkmaz ise kız çocuklarının farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerini önemsediklerini söyledi.

Ekiplerinin ağırlıklı olarak kız öğrencilerden oluştuğunu ifade eden Korkmaz, şöyle devam etti:

"Kız çocuklarının her alanda ilerlemesinden yanayız. Ekibimiz de ağırlıklı olarak kız çocuklarından oluşuyor. Son dönemde bizim için en önemli projelerden biri DIS EXPO 2024'tü. Öğrencilerimizle birlikte altın madalya kazandık ve büyük bir başarı elde ettik. En büyük hedefimiz, diğer kız çocuklarının da öğrencilerimizin başarısını görerek bunu kendilerine hedef olarak belirlemeleri ve bu alanda ilerlemeleri. Onların birbirlerine örnek olmaları bizim için en büyük gurur kaynaklarından biri. Beyza ekibimizde bu alanda çalışmaya başlayan ilk öğrencimizdi. Ecrin de onun sınıf arkadaşı. Beyza sayesinde teknolojiye olan ilgisini fark etti ve ekibimize katıldı. Bu süreçte buna benzer birçok örnek yaşadık. Öğrencilerimiz birbirlerini olumlu yönde etkiliyor. Yakın zamanda üzerinde çalıştığımız iki projemiz daha var. Öğrencilerimiz projelerini Avrupa ülkelerinde düzenlenecek yarışmalarda tanıtacak."

Kaynak: AA