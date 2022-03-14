2021-22 seçim anketleri! Anket şirketleri tüm seçim anket sonuçları ve son seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi, anket sonuçları

Anketlerin güvenilirliği tartışma konusu olmasına rağmen anketler ardı ardına anketler yayınlıyor ve yayınlanan anketler gündemin ana konuları arasına giriyor. İşte anket şirketlerinin tüm seçim anketleri sıralı tam listesi!

2022 ANKETLERİ





GEZİCİ ARAŞTIRMA/ MART 2022

Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasının ardından siyaset gündemi de savaşa odaklandı. 6 partinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" metnine imza atmasıyla birlikte siyaset kulisleri yeniden hareketlenirken, Gezici Araştırma tarafından yapılan son ankete yeni partiler damga vurdu.

PİAR/ MART 2022

PİAR Araştırma mart ayının seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra ilk sırada yer alan Ak Parti'nin oy oranı yüzde 32,7, CHP'nin yüzde 25,7, İyi Parti'nin yüzde 11,2 oldu. Bu partileri yüzde 11,8'le HDP takip ederken MHP de yüzde 9,3 oy topladı. Böylece Cumhur İttifakı'nın oy oranı toplamda yüzde 42 olurken Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 37,5'e düştü.

ASAL ARAŞTIRMA/ MART 2022

ASAL Araştırma Şirketi tarafından "İstanbul Siyasi Durum Araştırması - Mart 2022" anketinin sonuçları açıklandı. İstanbul'un 39 ilçesinde 4-6 Mart 2022 tarihlerinde önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği yapılan ankete, 18 yaş üzeri, 799 kadın ve 885 erkek olmak üzere toplam 1.684 kişi katıldı.

"Bu Pazar İstanbul'da Milletvekili Genel Seçimleri yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 35,2'si Ak Parti, yüzde 29,5'i CHP, yüzde 11,8'i İyi Parti, yüzde 10,5'i HDP, yüzde 7,4'ü MHP, yüzde 5,6'sı Diğer cevabını verdi.

AKSOY ARAŞTIRMA/ŞUBAT 2022

METROPOLL/ ŞUBAT 2022

Son seçim anketi sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar yapılan son anketi paylaştı. 12-17 Şubat tarihleri arasında 28 ilde 1535 kişi ile yapılan son anket sonuçları çarpıcı rakamları ortaya koydu.

AREA/ ŞUBAT 2022

Açıklanan Raporda yer alan anket verilerine göre; kararsız oylar dağıtıldığında AKPARTİ ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, yüzde 41,2 alırken; CHP ile İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı toplamda yüzde 42,2 oranında oy alıyor.

PİAR/ ŞUBAT 2022

Kararsızlar dağıtılmadan:

TÜRKİYE RAPOR/ ŞUBAT 2022

2023 seçimlerine 18 ay gibi kısa bir süre kala, Millet İttifakı'nın nasıl bir yol izleyeceği de merak edilmeye başlandı. İttifakın adayının kim olacağı yönündeki tartışmaların yanı sıra ittifaka özellikle Hdp'nin de içinde yer aldığı yeni partilerin katılıp katılmayacağı ve İyi Parti'nin Hdp'yi ittifakta isteyip istemeyeceği merak ediliyor. Türkiye Raporu tarafından gerçekleştirilen son ankete ise seçimlerde nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen İYİ Parti ve Hdp'nin oyları damga vurdu.

ALF ARAŞTIRMA/ ŞUBAT 2022

ALF Araştırma Şubat ayı içerisinde 7 bin 250 kişiyle birebir yaptığı son seçim anketi çalışmasını yayınladı.

GEZİCİ ARAŞTIRMA/ ŞUBAT 2022

Ak Parti : Yüzde 31,3

CHP: Yüzde 27,2

İyi Parti : 12,1

Hdp : Yüzde 11,5

MHP: Yüzde 8,1

DEVA Partisi: Yüzde 2,1

Gelecek Partisi: Yüzde 1,4

Memleket Partisi: Yüzde 1,3

Saadet Partisi: Yüzde 1,2

Zafer Partisi: Yüzde 1,1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,0

GENAR ARAŞTIRMA/ ŞUBAT 2022

Kendi şirketinin araştırma sonuçlarını sözlü olarak paylaşan GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, "Ak Parti iktidar olma kabiliyetini devam ettiriyor. AK Parti yüzde 37,6, CHP yüzde 26 oy alıyor. İYİ Parti yüzde 12 oy topluyor. HDP önde MHP de ona yakın. Ayrıca muhalefetin de parlamenter sisteme geçişten başka bir şey vadetmediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE RAPORU ARAŞTIRMA/ ŞUBAT 2022

AK Parti: Yüzde 33.1

CHP: Yüzde 28.2

İYİ Parti: Yüzde 13.8

HDP: Yüzde 12.2

MHP: Yüzde 8.4

AREA ARAŞTIRMA

AK Parti: Yüzde 32

CHP: Yüzde 27,1

İYİ Parti: Yüzde 15,4

HDP: Yüzde 10,2

MHP: Yüzde 8,2

DEVA Partisi: 3,3

Diğer: 3,8

OPTİMAR ARAŞTIRMA/ ŞUBAT 2022

Ak Parti : Yüzde 36,5

CHP: Yüzde 26,7

İyi Parti : Yüzde 10,9

MHP: Yüzde 10,2

Hdp : Yüzde 9,7

DEVA Partisi: Yüzde 1,3

TDP: Yüzde 1,1

Memleket Partisi: Yüzde 0,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,7

Saadet Partisi : Yüzde 0,7

BBP: Yüzde 0,6

Gelecek Partisi: Yüzde 0,5

ORC/ ŞUBAT 2022

Erken seçim tartışmaları sürerken ORC şirketi, şubat ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Buna göre; AK Parti yüzde 30, CHP yüzde 24.1, İYİ Parti yüzde 15.1 ve MHP ise yüzde 9.4 oy oranına ulaştı. AK Parti ve MHP'li Cumhur İttifakı'nın yüzde 39.4, CHP ve İYİ Partili Millet İttifakı'nın ise 39.2 oy oranına ulaştığı dengeli tabloda, 6 partili ittifak kurulması durumunda toplam oy oranı yüzde 48'e çıkacak.

OPTİMAR/ ŞUBAT 2022

2023 seçimleri yaklaşırken yeni anket sonuçları yayınlanmaya devam ediyor. Ekonomik durumun ve elektrik faturalarının anketlere yansımasının merak edildiği şu dönemde, son olarak Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, "Analizi birkaç saat önce bitti" diyerek elindeki en güncel sonuçları paylaştı. Buna göre; AK Parti yüzde 36.5, CHP yüzde 26.7, İYİ Parti yüzde 10.9, MHP yüzde 10.2, HDP yüzde 9.7, DEVA ise 1.3 oy oranına ulaştı.

Söz konusu araştırma hakkında "Sahasını hafta sonu yaptık" diyen Daşdemir'ın açıkladığı sonuçları göre siyasi partilerin oy oranı şu şekilde sıralandı:

Ak Parti : 36.5

Chp : 26.7

İyi Parti : 10.9

Mhp : 10.2

HDP: 9.7

DEVA: 1.3

Türkiye Değişim Partisi: 1.1

Memleket Partisi: 0.8

Saadet Partisi: 0.7

Büyük Birlik Partisi: 0.6

Yeniden Refah: 0.7

Gelecek Partisi: 0.5

METROPOLL/ ŞUBAT 2022

2023 seçimleri yaklaşırken araştırma firmaları da ülkedeki gelişmelere paralel olarak anket üstüne anket yapmaya devam ediyor. Metropoll Araştırma'nın son anket sonucuna göre Millet İttifakı'na yakın hissettiğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 43,7 olurken, Cumhur İttifakı'na yakın hissedenlerin oranıysa yüzde 40 olarak ölçüldü. Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar, "Ocaktaki elektrik ve doğalgaz zamlarının etkisini şubat ayında yapılacak anketlerde rahatlıkla göreceğiz" dedi.

AVRASYA/ OCAK 2022

Avrasya Araştırma, 24-31 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 1860 kişiyle telefonda yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Kararsızlar dağıtılınca partilerin aldığı oy oranlarıysa şöyle:

CHP: Yüzde 28,4

AKParti: Yüzde 26,3

HDP: Yüzde 12,9

İYİ Parti: Yüzde 12,4

MHP: Yüzde 6

DEVA Partisi: Yüzde 5,9

Gelecek Partisi: Yüzde 1,8

Saadet Partisi: Yüzde 1,7

Memleket Partisi: Yüzde 1,1

Demokrat Parti: Yüzde 1,1

TİP: Yüzde 0,8

BTP: Yüzde 0,8

Diğer: Yüzde 0,8

GEZİCİ/ OCAK 2022

Gezici Araştırma tarafından yapılan yeni seçim anketine Kemal Kılıçdaroğlu damga vurdu. Muhalefetteki rakiplerine ciddi bir fark atan Kılıçdaroğlu, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ikinci turda 48.5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yüzde 51.5'i gördü.

ARTI BİR/ OCAK 2022

Artıbir Kamuoyu ve Pazar Arastırma Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalıskaner:

Son yaptığımız Türkiye temsili araştırmamızda ortaya çıkan sonuçlar.

Ak Parti her ne kadar bir miktar yükselmiş olsa da Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın önünde.

Millet İttifakı : % 42,6

Cumhur İttifakı : % 38,3

HDP : % 13,5

AREA/ OCAK 2022

24 - 29 Ocak 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 102 kişiyle yapılan ankette seçmenlere, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre geçerli oyların partilere dağılımı şöyle oldu:

Ak Parti : Yüzde 32

CHP: Yüzde 27,1

Hdp : Yüzde 10,2

İyi Parti : Yüzde 15,4

MHP: Yüzde 8,2

DEVA Partisi: Yüzde 3,3

DİĞER: Yüzde 3,8

METROPOL/ OCAK 2022

MetroPOLL Araştırma, 1508 kişiyle görüşerek yaptığı 8-12 Ocak seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin yüzde 34, CHP'nin yüzde 28,4 ve İYİ Parti'nin yüzde 13,3 çıktığı ankette MHP ise yüzde 5,9 ile yer aldı. Şirketin yöneticisi Özer Sencar, anketi "Aralık ayına göre AK Parti yaklaşık 2 puan, CHP de 1 puan artmış" sözleriyle yorumladı.

AKSOY ARAŞTIRMA/ OCAK 2022

Ankete göre AKPARTİ yüzde 30,1 oyla birinci parti iken, CHP ise yüzde 28,9 ile ikinci parti olarak yer alıyor. Öte yandan Millet İttifakı yüzde 42,5 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 38 ile son 1 yıldaki en düşük seviyesine geriledi. Anket sonuçları şu şekilde:

ORC/ OCAK 2022

Ankete katılan vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Soruya yanıt verenlerden yüzde 29.7'si AK Parti, yüzde 24.3'ü CHP, yüzde 14.2'si İYİ Parti, yüzde 9.1'i MHP, yüzde 8.4'ü ise tercihini HDP'den yana kullanacağını ifade etti.

AVRASYA ANKET/ OCAK 2022





Avrasya Araştırma 9-14 Ocak arasında 26 ilde 1260 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette vatandaşlara ilk olarak "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oyu yüzde 27.4 olurken, CHP'nin oy oranı ise yüzde 25.6 olarak belirlendi. İYİ Parti yüzde 10.1 oy oranına sahip olurken anket sonuçlarında MHP'nin yüzde 5.2 alması ise dikkat çekti. İşte ankete göre partilerin yüzdelik dağılımı; AK Parti: Yüzde 27.4 CHP: Yüzde 25.6 İYİ Parti: Yüzde 10.1 MHP: Yüzde 5.2 Gelecek Partisi: Yüzde 1.3 Saadet Partisi: Yüzde 1 Memleket Partisi: Yüzde 0.8

TEMA ARAŞTIRMA/ OCAK 2022

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 12 büyük şehirde yapmış olduğu siyasi partilere yönelik seçim araştırma sonuçlarını yayınladı. Raporda ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. Araştırmaya göre AK Parti'nin oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırarak %32.1'e çıkardığı görülüyor. Bu oyların yaklaşık 1 puanı MHP'den, kalanı da büyük oranda kararsızlardan geliyor.

AK Parti'de kararsız oyların dağıtılmasından sonra yaşanan yükseliş ise dikkat çekti. Kararsızların dağıtılmasından sonra AK Parti yüzde 38.2 bandına otururken, iktidar partisini sırasıyla yüzde 26.4 ile CHP, yüzde 12 ile İYİ Parti ve yüzde 11.8 ile HDP takip etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu ise 7.6 oldu.

YÖNEYLEM/ OCAK 2022

Yöneylem Araştırma'nın 27 ilde 3-7 Ocak tarihleri arasında yaptığı "Türkiye Siyaset Paneli" anketinin sonuçları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2002 kişinin katıldığı ankete göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olası bir cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kaybediyor.

ASAL/ OCAK 2022

ASAL Araştırma anket sonuçları açıklandı.

Araştırmanın sonuçları şu şekilde:

AK Parti: %36,7

CHP: %23,8

İYİ Parti: %11,9

HDP: %10

MHP: %8,9

Deva Partisi: %1,5

Memleket Partisi: %1,2

Türkiye Değişim Partisi: %1,1

Gelecek Partisi: %1,0

Diğer: %2

SOSYO POLİTİK SAHA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ/OCAK 2022

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 28 Aralık 2021-2 Ocak 2022 tarihinde gündeme ve seçmen eğilimine dair Türkiye geneli bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Sonuçlar:

"Oy Kullanmayacağım" ve "Kararsızım" yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra, siyasi partilerin oy dağılımı şöyle oldu:

AK Parti: 32,8

CHP: 27.8

İYİ Parti: 12.5

HDP: 11.5

MHP: 7.6

DEVA: 3.5

Gelecek: 2.5

Saadet: 0.8

Diğer: 0.8

AREDA SURVEY/ ARALIK 2021

Areda Survey Aralık 2021'deki araştırmasında katılımcılara olası bir şeçimde kime oy verirsiniz sorusu yöneltildi. Gelen cevaplarda AK Parti yüzde 39.0, CHP 25.3, MHP ise 8.9'da kaldı. İşte söz konusu ankette yer alan o sonuçlar: AK PARTİ: Yüzde 39,0 CHP: Yüzde 25,3 İyi PARTİ: Yüzde 12,6 HDP: Yüzde 9,2 MHP: Yüzde 8,9 DEVA PARTİSİ: Yüzde 1,7 BBP: Yüzde 0,2

ORC ARAŞTIRMA/ ARALIK 2021

Araştırmanın sonuçları şu şekilde: AK Parti: %30,2 CHP: %24,2 İYİ PARTİ: %15,3 MHP: %8,5 HDP: %8,4 GELECEK: %3,1 DEVA: %2,9 SP: %1,6 TDP: %1,4 MEMLEKET PARTİSİ: %1,3 YENİDEN REFAH: %0,8 BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: %0,7 DEMOKRAT PARTİ: %0,5 DİĞER: %1,1

2021 GENEL/ AVRASYA ARAŞTIRMA

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 21 araştırma şirketinin yaptırdığı 103 anketin ortalama sonuçlarını katıldığı canlı yayında paylaştı. 1 yıllık süreçteki değişime dikkat çeken Özkiraz, AK Parti'nin 2021 ocak ayında yüzde 37 olan oylarının aralık ayında yüzde 31'e gerilediğini belirtirken, CHP ve İYİ Parti'nin oylarında ise yüzde 2'lik artışlar olduğuna vurgu yaptı. MHP'de de sistematik bir düşüşün olduğunu ifade eden Özkiraz, HDP'nin baraj sorunu yaşamadığını söyledi.

Anketlerin ortalama sonuçlarına göre, AK Parti'nin oylarının kararsızlar dağıtıldıktan sonra ocak ayında yüzde 37'yken aralık ayında yüzde 31'e kadar gerilediği görüldü. Özkiraz, AK Parti hakkında, "Sistematik bir düşüş var" yorumu yaptı.

Özkiraz'ın açıkladığı bir diğer anket sonucu ise MHP'ye yönelik oldu. Buna göre; ocak ayında yüzde 9,2 olan MHP'nin oy oranı, aralık ayında yüzde 7,3'e kadar düştü. Özkiraz, AK Parti'deki sistematik düşüşün MHP'de de görüldüğünü aktardı.

Özkiraz muhalefet partilerinin anket ortalamalarından çıkan oy oranlarına ilişkin olarak da CHP ve İYİ Parti'de bir yükselişin olduğunu söyledi. Özkiraz, "CHP ise ocak ayında yüzde 24,1 iken aralık ayında yüzde 26,7'ye yükselmiş. İYİ Parti oy oranı ise ocakta yüzde 13,5 iken eylül ayında yüzde 14,8'e kadar yükselmiş görünüyor. Lütfü Türkkan olayı ve esnaf ziyareti sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e söylenen 'Kürdistan' sözlerinden sonra İYİ Parti'de bir düşüş görülüyor" dedi.

Özkiraz, HDP'nin hiçbir anket ve sonuçta baraj altı kalmadığını söyledi. Özkiraz, "Ocak ayında yüzde 10,2 aralık ayında yüzde 10,7. HDP ortalamalara bakıldığında hiç barajın altında kalmıyor. HDP'nin ortalaması buysa baraj sorunu yok demektir" ifadelerini kullandı.

MAK ARAŞTIRMA/ ARALIK 2021

30'u büyükşehir olmak üzere 60 il ve bu illere bağlı ilçelerde gerçekleştirdiği seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.4, CHP'nin oy oranı yüzde 22.1, MHP'nin oy oranı yüzde 7.1, HDP'nin oy oranı ise yüzde 8.7 olarak belirlendi. Ankette 2018 seçimlerine göre; oylarını artıran tek parti ise yüzde 14.2 ile İYİ Parti oldu.

ORC/ ARALIK 2021

2018 seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden anket şirketi ORC'nin 24 - 27 Aralık tarihleri arasında 41 ilde yaptığı seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.8, CHP'nin oy oranı yüzde 25.1, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 15.5 olarak belirlendi. Ankette MHP ve HDP'nin yüzde 10'luk seçim barajının altında kalması dikkat çekti.

MNETROPOLL/ ARALIK 2021

MetroPoll Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar twitter hesabı üzerinden yaptıkları son anketi yayınladı.

METROPOL/ ARALIK 202

MetroPOLL Araştırma'nın anketinden çıkan rakamları, Halk TV yazarı İsmail Saymaz kendi köşesinden paylaştı. Ankete göre kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranları AK Parti yüzde 23.9, CHP yüzde 20.3, İYİ Parti yüzde 10.5, HDP yüzde 8.8, MHP yüzde 3.9, DEVA Partisi ise yüzde 1.9. olarak şekillendi.

Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle şekillendi: AK Parti yüzde 26.2, CHP yüzde 21.4, İyi Parti yüzde 10.9, HDP yüzde 9.1, MHP yüzde 4.2, DEVA da yüzde 2.2. Bu durumda iktidar partisi ile Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin toplam oyu 30.4'ü buluyor. Millet İttifakı ise 32.3 oranında oy aldı.

MetroPOLL Araştırma'nın anketinde Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin oy oranları da paylaşıldı. Buna göre olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş yüzde 54.4 oranında oy alırken, Erdoğan yüzde 32.9 aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Ekrem İmamoğlu'nun çıkması durumunda ise oy oranları Erdoğan yüzde 36.6, İmamoğlu yüzde 48.7 olarak şekillendi.

AREA - ARALIK 2021

Area Araştırma Türkiye Siyasi Gündem Araştırması ve 2021 Yılı Değerlendirmesi Raporu yayınlandı:

ORC/ ARALIK 2021

Son seçimi doğru bilen anket şirketlerinden ORC'nin yaptığı araştırmaya göre; bu pazar seçim olsa AK Parti'nin oy oranı 30.3, CHP'nin oy oranı yüzde 25, MHP'nin oy oranı yüzde 8.8, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde ise 15.9 olarak belirlendi. Aynı ankette HDP'nin baraj altı kalması dikkat çekti.

AVRASYA/ ARALIK2021

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Aralık ayı anket sonuçlarını paylaştı.

Kılıçdaroğlu: %50.6/ Erdoğan: %49.4

Ali Babacan: %46.5/ Erdoğan: %54.3

Ekrem İmamoğlu: %54.7/ Erdoğan: %45.3

Mansur Yavaş: %54.2/ Erdoğan: %45.8

YÖNEYLEM ARALIK 2021

Yöneylem Araştırma'nın gerçekleştirdiği son anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Şirketin koordinatörü Derya Kömürcü'nün detaylarını Halk TV'de paylaştığı anket, Türkiye'nin 26 istatistiki bölgesindeki 27 ilde yapıldı. 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasını kapsayan anket 2002 kişi ile ve yüzde 95 güven aralığında gerçekleştirildi.

Anketin en dikkat çeken tablosu, katılımcılara yöneltilen "Bu pazar seçim olsa kime oy veririsiniz?" sorusundan çıktı. Buna göre;

Ak Parti yüzde 24.3,

CHP yüzde 25.6,

İyi Parti yüzde 10.6,

Mhp yüzde 5.2,

HDP yüzde 7.8 oranında oy aldı.

Ankete göre CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önüne geçti.

METROPOL/ KASIM 2021

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Kasım 2021 seçim anketi sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ankete göre kararsızlar dağıtılmadan AK Parti'nin oy oranı yüzde 26'da kaldı.

AVRASYA ARAŞTIRMA/ ARALIK 2021

CHP: 30.4

AK Parti: 27.6

İYİ Parti: 12.9

HDP: 11

MHP: 6.5

DEVA: 6

Gelecek: 2.5

Saadet: 1.3

Diğer: 1.7

AREA/ KASIM 2021

Area Araştırma Kasım ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 1512 kişinin kaldığı araştırmaya göre; Ak Parti ile Mhp'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,1, Chp ile İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 42,2 oy alıyor.

AK Parti: Yüzde 30

CHP: Yüzde 28,2

İYİ PARTİ: Yüzde 14

Hdp : Yüzde 10

MHP: Yüzde 9,1

DEVA: Yüzde 4,4

DİĞER: Yüzde 4,4

KARARSIZLAR: 12.8

ASAL ARAŞTIRMA/ KASIM 2021

Ankette "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" açık uçlu sorusunu yöneltti. Ankete göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 41.2 oranıyla ilk sırada yer aldı.

Diğer adayların oy oranı ise şu şekilde açıklandı:

MAK ARAŞTIRMA/ KASIM 2021

MAK araştırmanın kasım ayında yaptığı ankete göre Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da toplam oy oranı yüzde 39.5.

AVRASYA KASIM/ 2021

Avrasya Araştırmanın kasım ayı seçim anketine göre CHP kararsızlar dağıtılmadan ilk kez AK Parti'nin önüne geçti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan olası tüm adaylar karşısında kaybediyor.

Erken seçim olması durumunda sayacağım partilerden hangisine oy verirdiniz?

(Kararsızlar dağıtılmadan)

CHP: 25.6 (Avrasya anketlerinde CHP kararsızlar dağıtılmadan ilk kez AK Parti'yi geçti.)

AK Parti: 24.2

İYİ Parti: 10.1

HDP: 8.8

MHP: 6.2

Deva: 5

Gelecek: 2.2

Saadet: 1

Diğer: 2

Kararsız/Oy yok: 14.9

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

CHP 30.1

AK Parti: 28.4

İYİ Parti: 11.9

HDP: 10.3

MHP: 7.3

Deva: 5.9

Gelecek: 2.6

Saadet: 1.2

Diğer: 2.3

PİAR EKİM/ 2021

Araştırmanın sonuçlarında, kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti'nin oy oranı yüzde 23.6 olarak belirlenirken CHP yüzde 20.5, MHP yüzde 6.7, HDP yüzde 8.9, İYİ Parti yüzde 9.6, DEVA Partisi yüzde 4.6 ve Saadet Partisi ise yüzde 1 oy oranına ulaştı. AK Parti ve CHP arasındaki fark yüzde 3.1 olarak belirlenirken, kararsızlar ve oy kullanmayanların oranı 22.9 olarak ölçüldü.

Öte yandan kararsızlar dağıtıldığında ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.6, CHP yüzde 26.6, MPP yüzde 8.7, HDP yüzde 11.5, İYİ Parti yüzde 12.4, DEVA Partisi yüzde 6.0 ve Saadet Partisi ise yüzde 1.3 oy oranına ulaştı.

YÖNTEM ARAŞTIRMA/EKİM 2021

Yöneylem Araştırma Şirketi, son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 27 Ekim– 3 Kasım tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin kişiyle görüşülerek gerçekleşti. "Türkiye siyaset paneli" adlı araştırmadan çıkan sonuca göre; Ak Parti oy kaybediyor, Chp'ye olan destek ise artıyor.

Araştırmaya katılanlara, "Bu pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Kararsızlar ve "oy kullanmayacağım" diyenler dağıtıldığında seçmenlerin tercihleri şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 31.8

CHP: Yüzde 30.3

İyi Parti : Yüzde 13.1

HDP: Yüzde 10.6

MHP: Yüzde 6.4

DEVA Partisi: Yüzde 1.2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.1

Saadet Partisi: Yüzde 0.8

Gelecek Partisi: Yüzde 0.7

TİP: Yüzde 0.7

AK PARTİ'DEN ANKET AÇIKLAMASI

AK Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçlarını açıkladı..

İSTANBUL EKONOMİ ARAŞTIRMA/ EYLÜL 2021

Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programına konuk olan İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, partilerin oy oranına ilişkin yapmış oldukları araştırmanın sonucunu canlı yayında kamuoyu ile paylaştı. Ekim ayı içerisinde Türkiye genelinde 1500 kişiyle telefon görüşmesi yaptıklarını belirten Selçuki, "Eylül ayına göre bir değişiklik yok. Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 32.7, MHP yüzde 7.4, CHP yüzde 24.3, İYİ Parti ise 16.4 oy alıyor" dedi.

METROPOLL/ EYLÜL 2021

Anket şirketi MetroPOLL, Eylül 2021 Türkiye'nin Nabzı Araştırması'nda, siyasilerin beğeni düzeyini seçmene sordu. Ankette yüzde 55.5 ile en yüksek puanı alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birinci sırada yer aldı. Yavaş'ı yüzde 47 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 43,5 ile İYİ Parti lideri Meral Akşener takip etti. Akşener, Ağustos ayı araştırmasında 4. sırada yer almıştı.

Eylül ayı araştırmasında sıralama şu şekilde oldu:

Mansur Yavaş: Yüzde 55.5

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 47

Meral Akşener: Yüzde 43.5

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40.8

Devlet Bahçeli: Yüzde 33.3

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 31.4

Özgür Özel: Yüzde 29.6

Muharrem İnce: Yüzde 26.9

Tunç Soyer: Yüzde 26.7

Ali Babacan: Yüzde 23.3

Selahattin Demirtaş: Yüzde 20.8

Özlem Çerçioğlu: Yüzde 20.1

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 18.7

AKSOY ARAŞIRMA/ EYLÜL 2021

Aksoy Araştırma Şirketi yapmış olduğu son araştırmada vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şu şekilde oldu: AK Parti yüzde 30.8, CHP yüzde 28.2, İYİ Parti yüzde 13.8, HDP yüzde 10, MHP yüzde 8.6.

METROPOLL/ EYLÜL 2021

MetroPOLL Araştırma şirketi, Eylül ayında yaptığı Türkiye'nin Nabzı Araştırması'nda katılımcılara "Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur ittifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet ittifakı mı? sorusunu sordu.

Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 43,7'si Millet İttifakı'na, yüzde 38,2'si ise Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu belirtti. İkisine de yakın olmadığını belirterek Millet ittifakını tercih edenler yüzde 5 iken, aynı şekilde Cumhur ittifakını tercih edenler ise 2,6 olarak belirlendi.

Toplamda ise yüzde 48,7 olan Millet İttifakı'na karşı Cumhur İttifakı'nın oy oranı 40,8'de kaldı. Öte yandan "Fikrim yok/Cevap yok" diyen kararsız seçmenlerin oranı ise yüzde 10,6 oldu.

KONDA/ EYLÜL 2021

KONDA tarafından anketle ilgili yapılan değerlendirmede İYİ Parti'nin oylarının yükseldiği ancak dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Araştırma şirketi, partinin Temmuz'da yüzde 15.7 olan oy oranının Eylül ayında yüzde 19.3'e yükseldiğini belirtti.

KONDA Araştırma Şirketi'nin Eylül ayına ilişkin gerçekleştirdiği anketten öne çıkan kısımlar şu şekilde:

1. CUMHUR İTTİFAKI

• Eylül ayında Ak Parti'nin oy oranı yüzde 32.7'ye inmiş, MHP oy oranı yüzde 8.9'a düşmüş, Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 41.6'ya kadar gerilemiştir.

• Aynı şirket haziran ayından AK Parti'nin oyunu yüzde 38.5, Temmuz ayında yüzde 36.1 olarak tespit etmişti. MHP'nin oy oranı ise Haziran'da yüzde 8 puandan Temmuz'da yüzde 9.3'a çıkmıştı.

• Cumhur İttifakı'nın oyu ise Haziran'da yüzde 46.5'e Temmuz'da ise yüzde 45.4'e düşmüştür.

2. MİLLET İTTİFAKI

• Eylül ayında muhalefet blokunda CHP'nin oy oranı yüzde 24.8'e inmiş, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 19.3'e çıkmıştır.

• Temmuz ayında CHP'nin oy oranı yüzde 25.6, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15.7 olarak kaydedilmişti.

• Buna göre Eylül ayında CHP'nin oy oranı yüzde 0.8 azalmış, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 3.6 artmıştır.

• Millet İttifakı olarak bakıldığında eylül ayında CHP+İYİ Parti oyu yüzde 2.8 artış ile yüzde 44.1 olmuştur.

3.HDP

• Eylül ayında Hdp'nin oy oranı yüzde yüzde 11.7 olarak tespit edilmiştir.

• Temmuz ayında HDP'nin oy oranı yüzde yüzde 11.2 idi.

• Buna göre Eylül ayında HDP'nin oy oranı yüzde 0.5 yükselmiştir.

4. DİĞER PARTİLER

• Temmuz ayında Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi dâhil "diğer partiler"in toplam oyu yüzde 0.5 artış ile 2.6'ya yükselmiştir.

AVRASYA KAMUOYU ARAŞTIRMALARI MERKEZİ/ EYLÜL 2021



TÜRKİYE RAPORU ANKETİ/ EYLÜL 2021

Ankette katılanlara "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu ve şu cevaplar alındı:

AK Parti yüzde 23.7.

CHP yüzde 18.2.

'Kararsızım' yüzde 17.8.

İYİ Parti yüzde 11.1.

HDP yüzde 9.7.

'Oy kullanmayacağım' yüzde 9.2.

'MHP' yüzde 6.4.

'DEVA Partisi' yüzde 1.4.

'Diğer' yüzde 1.1.

'Gelecek Partisi' yüzde 0.7.

'Saadet Partisi' yüzde 0.7.

ORC/ EYLÜL 2021

ORC Araştırma Şirketi, ittifak ve ortak aday tartışmalarının gündemde olduğu sırada son anketinin sonuçlarını yayınladı. "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltilen vatandaşların yüzde 32.1'i AK Parti, yüzde 25.3'ü ise CHP dedi. AK Parti ile CHP arasındaki puan farkının 6.8 olduğu görüldü. Üçüncü parti konumundaki İYİ Parti, 12.7 oy alırken, MHP ise 9.7 bandına oturdu.

YÖNEYLEM/ AĞUSTOS 2021

Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin oyları yüzde 31.5'e CHP'nin oyu Yüzde 27.1'e ulaştı. HDP barajı geçerken MHP baraj altında kaldı. İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 14.7 olarak hesaplandı.

METROPOLL ARAŞTIRMA/ AĞUSTOS 2021

Araştırmaya göre, kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan, AK Parti'nin yüzde 25.4, CHP'nin yüzde 18.5, İYİ Parti'nin yüzde 11.5, HDP'nin yüzde 9.8, MHP'nin yüzde 8.9, Saadet Partisi, DEVA ve Memleket Partisi'nin ise yaklaşık yüzde 1 oy desteği aldığı görüldü.

İBRAHİM USLU AÇIKLAMALARI

Ağustos ayı seçim anketi sonuçlarını paylaşan İbrahim Uslu, AK Parti'nin oranının Ağustos'ta yüzde 33 olduğunu söyledi.

Uslu, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin ise yüzde 10'luk baraj sınırında olduğunu söyledi. MHP'nin oy oranının 9 ile 10 arasında olduğunu söyleyen Uslu, Ağustos ayı anket sonucuna göre Cumhur İttifak'ın oy oranını yüzde 44 ile 45 arasında olduğunu ifade etti.

CHP ve İyi Parti'nin oy oranını açıklamayan İbrahim Uslu, Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerine bakıldığında oy oranını yüzde 55'lere yaklaştığını açıkladı.

AVRASYA ARAŞTIRMA/ AĞUSTOS 2021

Parti ve parti başkanlarının ismi söylenmeden açık uçlu olarak "Hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusu sorulduğunda seçmenlerin oy verecekleri partiler (kararsızlar dağıtıldıktan sonra):

AK Parti: Yüzde 29.1

CHP: Yüzde 27.2

İYİ Parti: Yüzde 13.8

HDP: Yüzde 9.8

MHP: Yüzde 7.3

DEVA: Yüzde 4.7

Gelecek: Yüzde 2.2

Saadet: Yüzde 1.6

DP: Yüzde 1.1

TİP: Yüzde 1

Memleket: Yüzde 0.9

Diğer: Yüzde 1.3

AREA ARAŞTIRMA/ AĞUSTOS 2021

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

AK Parti: 33.4

MHP: 9.1CHP: 24.9

İYİ Parti: 15.4

HDP: 10.9

Diğer partiler: 6.4

METROPOLL ARAŞTIRMA/ AĞUSTOS 2021

Metropoll Araştırma Şirketi tarafından yapılan seçim anketinde AK Parti'nin oy oranının yüzde 29'lara, CHP'nin oy oranının ise yüzde 19'lara kadar gerilediği görüldü. Ankette kararsızların oy oranı ise yüzde 8 olarak belirlendi.

Verilen yanıtlara göre partilerin aldığı oy oranları şöyle:

• AK Parti: 29.3

• CHP: 19

• İYİ Parti: 10.2

• HDP: 9.7

• MHP: 7.3

• Saadet Partisi: 1.2

• DEVA Partisi: 0.9

• Kararsız: 8

• Protesto oy: 5.6

• Cevap yok: 7.4

İSTANBUL EKONOMİ ARAŞTIRMA/ AĞUSTOS 2021

İstanbul Ekonomi Araştırma son anketi paylaştı.

AK Parti yüzde 32.4, CHP yüzde 23.8, İYİ Parti yüzde 16.3, HDP yüzde 12 olarak hesaplandı.

MHP, DEVA, Gelecek ve Saadet partileri ise barajı geçemedi.

MAK DANIŞMANLIK/ AĞUSTOS 2021

Ankete göre, bir önceki genel seçimde oy kullanan seçmenin yarısı 'yarın bir genel seçim olsa' 24 Haziran'da oy verdiği partiyi değiştireceğini söyledi.

AKSOY ARAŞTIRMA/ AĞUSTOS 2021

Aksoy Araştırma'nın yaptığı 'Türkiye Monitörü' araştırmasının sonuçları açıklandı.

AREA/ AĞUSTOS 2021

Area Araştırma'nın seçim anketinde İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14.4 çıktı. MHP'nin yüzde 10 oy aldığı ankette DEVA da oylarını yüzde 3.2'ye yükseltti. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ise yüzde 10'luk oy oranı ile seçim barajı sınırında yer aldı. CHP'nin yüzde 23.7 olarak gözüktüğü ankette İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14.4 olarak hesaplandı.

METROPOL/ HAZİRAN 2021

Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, Z kuşağının ittifaklara yönelik tercihini ortaya koyan son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanların yüzde 44, 1'i Millet İttifakı'nı tercih ederken, yüzde 36,2'si Cumhur İttifakı'ndan yana oy kullandı. "Fikrim yok" diyen gençlerin oranının yüzde 19,7 olması ise dikkat çekti.

POLİTİK SAHA ARAŞTIRMALARI

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı anketin sonuçları paylaşıldı. Ankete göre, ideolojik anlamda birbirlerine zıtlıkları ile bilinen İYİ Parti ve HDP'nin kafa kafaya geldiği görüldü. İYİ Parti yüzde 12,6 oranında oy alırken, rakibi HDP ise 11,6 puanda yer aldı.

MAK/ HAZİRAN 2021

MAK Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı. Oylarında son anketlerde yükselme görülen İYİ Parti ve DEVA Partisi, bu yükselişini sürdürdü. İYİ Parti yüzde 13.6 bandında yer alırken, DEVA Partisi yüzde 2.2 oy aldı.

EUROPE ELECTS/ HAZİRAN 2021

Europe Elects tarafından paylaşılan anket sonuçlarında, iktidar partisi AK Parti ile ana muhalefet partisi CHP arasındaki oy farkının yüzde 2,6 olduğu görüldü. Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 29,5, MHP yüzde 8,3 oy alıyor. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı ise yüzde 37,8 oldu. Millet İttifakı'nın oy oranlarındaki yükselme gözlemlenirken, CHP yüzde 26,9, İYİ Parti de yüzde 14,7 oy aldı.

AKSOY ARAŞTIRMA/ HAZİRAN 2021

Aksoy Araştırma tarafından yapılan "Türkiye Monitörü" isimli araştırmanın sonuçlarına göre; "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 14,3'ü "kararsız olduğunu", "belirtmek istemediğini" ya da "oy kullanmayı düşünmediğini" söyleyerek yanıt verdi.

AVRASYA ARAŞTIRMA/ HAZİRAN 2021

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise oy dağılımı şöyle oldu:

AK Parti: %29,5

CHP: %26,9

İYİ Parti: %14.7

HDP: %11

MHP: %8,3

DEVA: %4,1

Gelecek: %1,5

Saadet: %1,2

Diğer: %2,8

ORC/ HAZİRAN 2021

Daha önceki anketlerde baraj sorunu yaşadığı görülen MHP'nin ORC tarafından açıklanan son ankette, yeniden yükselişe geçtiği görüldü. Kararsız seçmenler dağıtıldığında AK Parti yüzde 33. 9, CHP 25.3, İYİ Parti yüzde 12, MHP yüzde 10.4, HDP 8.1, DEVA Partisi 2.1, Memleket Partisi yüzde 1.6, Gelecek Partisi yüzde 1.6,, Saadet Partisi yüzde 1.4, Türkiye Değişim Partisi yüzde 1.1, Yeniden Refah Partisi yüzde 0.7 aldı.

PİAR/ MAYIS 2021

PİAR Araştırma Şirketi, 24 - 29 Mayıs arasında 26 kentte yaş, cinsiyet, eğitim kotası uygulanarak 2411 katılımcı ile yapılan görüşmelerin sonuçlarını paylaştı.

OPTİMAR/ MAYIS 2021

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, partilerin son oy oranlarını açıkladı. Taşdemir, AK Parti'nin şu anda yüzde 40 desteği olduğunu belirtirken, İYİ Parti'nin yüzde 10 sınırına zor tutunduğunu söyledi. Taşdemir, seçim barajının düşürülmesi durumunda HDP'nin oyunun yüzde 6'ya ineceğini açıkladı. Daşdemir, Babacan ve Davutoğlu'nun partililerinin oy oranlarının ise yüzde 1 olduğunu sözlerine ekledi.

Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor

METROPOL/ NİSAN 2021

Erken seçim tartışmaları devam ederken, muhalefete yakınlığıyla bilinen Metropoll Araştırma yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 16-21 Nisan tarihleri arasında 28 ilde örnekleme yöntemiyle yapılan araştırmaya bin 752 kişi katıldı. Bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmaya +/- 2.34 hata payı verildi..

AREA ANKET/ NİSAN 2021

Area Anket, Nisan ayına ilişkin siyasi gündem araştırmasını yayımladı.

Kararsızların oyları dağıtıldığında ise tablo şöyle:

AK Parti:34.4

CHP: 25.3

İYİ Parti: 14.6

HDP: 10.3

MHP: 8.8

DEVA Partisi: 3.1

Saadet Partisi: 1.0

Gelecek Partisi: 1.0

Diğer: 1.5

AVRASYA/ NİSAN 2021

Avrasya Araştırma şirketi, 11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

"Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna karşılık olarak verilen yanıtlardan çıkan sonuçlar ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle belirlendi:

AK Parti: Yüzde 32,5

CHP: Yüzde 27,3

İYİ Parti: Yüzde 13,1

HDP: Yüzde 10,1

MHP: Yüzde 7,6

Gelecek Partisi: Yüzde 3

DEVA Partisi: Yüzde 3

Saadet Partisi: 1,8

METROPOLL/ MART 2021

MetroPoll Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinin sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinden çıkan sonuçlara göre, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

AK Parti 31.3

CHP 19.1

İYİ Parti 9.9

HDP 9.1

MHP 7.8

Deva Partisi 1.3

SP 1.0

Diğer partiler 2.5

Kararsız 5.5

Protesto oy 6.2

Cevap yok 6.3

AREA ARAŞTIRMA/ MART 2020

Geçerli oylar üzerinden ise oy dağılımları şöyle:

AK Parti yüzde 35,1

CHP yüzde 24,0

İYİ Parti yüzde 14,0

HDP yüzde 12,0

MHP yüzde 9,4

SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ/ OCAK 2021

"Bu Pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz" şeklindeki soruyu yanıtlayan katılımcılar şu yanıtları verdi:

AVRASAYA/MART 2021

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, mart ayı birinci etap araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

METROPOLL/ 2021

AVRASYA ARAŞTIRMA/ 2021

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle:



AK Parti: Yüzde 35,4

CHP: Yüzde 22

İYİ Parti: Yüzde 16,5

HDP: Yüzde 11,3

MHP: Yüzde 8,3

DEVA Partisi: Yüzde 2,9

Gelecek Partisi: Yüzde 1,2

Saadet Partisi: Yüzde 1,2

AKSOY ARAŞTIRMA/ ŞUBAT 2020

Aksoy Araştırma tarafından her ay düzenli olarak açıklanan 'Türkiye Monitörü' araştırmasının Şubat 2021 sonuçları açıklandı.

METROPOL/ ŞUBAT 2021

Metropoll Araştırma, her ay düzenli olarak yayınladığı 'Türkiye'nin Nabzı' anketinin Şubat ayı sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, "Gelecekte yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylar mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş olursa kime oy verirsiniz" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 44,6'sı Erdoğan'a, yüzde 44,4'ü de Yavaş'a oy vereceğini söyledi. Yüzde 3,9'luk kesim kararsız seçmenden oluşurken, "protesto oy" diyenlerin oranı yüzde 4,6'yı, fikir belirtmeyenlerin oranı ise 2.6 olarak ölçüldü.

AVRASYA/ ŞUBAT 2021

Avrasya Araştırma şirketinin son anketine göre partilerin olası oy oranları şu şekilde:

AK Parti: 34,8

CHP: 26,2

İYİ Parti: 13,1

HDP: 9,1

MHP: 7

Gelecek Partisi: 2,7

DEVA Partisi: 2,5

TDP: 1,6

Memleket Hareketi: 1,5

SP: 0,7

AREA/ ŞUBAT 2021

"Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcılardan yüzde 36,1'i AK Parti, yüzde 24.1'i CHP, yüzde 14'ü İYİ Parti ve yüzde 10'u MHP cevabını verdi.

ORC ARAŞTIRMA/ ŞUBAT 2021

AK PARTİ: %36,8

CHP: %22,3

MHP: %11,6

İYİ PARTİ: %10,8

HDP: %8,2

GELECEK PARTİSİ: %2,6

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ: %2,4

DEVA PARTİSİ: %2,1

SAADET PARTİSİ: %1,3

DİĞER: %1,9

ADA SURVEY/ ŞUBAT 2021

Türkiye'de erken seçim iddiaları gibi art arda yapılan anketlerin sonuçları da gündemden düşmüyor. Areda Survey'nin "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği ankette HDP yüzde 9.3, Saadet Partisi yüzde 0.8, Deva Partisi 1.8 ve Gelecek Partisi 0.4 oy oranı ile baraj altında kalıyor.

Kamuoyunun seçim algısına ışık tutan araştırmaya göre, katılımcıların

yüzde 41.7'si AK Parti



yüzde 21.8 CHP

yüzde 11.6'sı MHP'ye,

yüzde 10.3'ü ise İYİ Parti'ye oy vereceğini ifade etti.

Araştırmaya göre

HDP yüzde 9.3,

Saadet Partisi yüzde 0.8,

Deva Partisi 1.8

Gelecek Partisi 0.4,

diğer partiler ise 2.4 oy oranıyla baraj altında kaldı.

METROPOL/ OCAK 2021

AVRASYA ARAŞTIRMA/ ŞUBAT 2021

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, şubat ayı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarışması halinde Erdoğan'a yüzde 30.9,

İmamoğlu'na yüzde 32.5 oy çıktı.

İkinci tura Erdoğan-İmamoğlu kalırsa

Erdoğan'a yüzde 35.1, İmamoğlu'na ise yüzde 45.3 destek çıktı..

AVRASYA ARAŞTIRMA

Araştırmaya göre, oyların dağılımı -kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılınca- şöyle::

AK Parti: Yüzde 34.1

CHP: Yüzde 27.3

İYİ Parti: Yüzde 14

HDP: Yüzde 10.1

MHP: Yüzde 7.5

Gelecek Partisi: Yüzde 2.7

DEVA Partisi: Yüzde 2.4

SP: Yüzde 1.4

Diğer: Yüzde 0.5

İSTANBUL EKONOMİ ARAŞTIRMA

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki sosyal medya hesabından çarpıcı bir anketin sonuçlarını paylaştı.

METROPOLL/ OCAK 2021

Oranlar :

AK Parti: Yüzde: 30,3

CHP: Yüzde 21,2

İYİ Parti: Yüzde 10,0

HDP: Yüzde 8,0

MHP: Yüzde 6,9

SP: Yüzde 1,8

DEVA: Yüzde 1,1

GELECEK: Yüzde 0,9

DİĞER: Yüzde 1,2

KARARSIZLAR: Yüzde 5,7

PROTESTO OY: Yüzde 6,3

CEVAP YOK: Yüzde 6,6

OPTİMAR

SONAR

Şirketin kurucusu Hakan Bayrakçı, TV 100'de katıldığı programda, 26 kentte 3 bin 200 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan anketin sonuçlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 42.6'yla ilk sırada yer alırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 14.2'yle ikinci sırada.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 10.3, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 7.2, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 1.9, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 6.2'de kaldı.

METROPOLL ARAŞTIRMA/ OCAK 2021

ADA ARAŞTIRMA/ OCAK 2021

ADA Araştırma'nın yaptığı "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinde ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sonuçlar çıktı. Ankette Cumhur İttifakı yine zirvede yer alırken, son anketlerde düşüş yaşadığı görülen CHP ise %19,8 oy oranında kaldı.

AK Parti %38,7

CHP %19,8

İYİ Parti %11,5

MHP %9,6

HDP %9,5

Memleket Hareketi (Muharrem İnce) %2,7

DEVA Partisi %2,5

Gelecek Partisi %1,8

Saadet Partisi %1,2

MAK ARAŞTIRMA/ OCAK 2021

MAK araştırma şirketi 2021'in ilk anket sonuçlarını açıkladı.

2021 OCAK AYI ANKETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın yalnızca AK Parti'nin oy oranını açıkladığı seçim anketinde diğer partilerin oy oranlarına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 42,1 iken, ittifak ortağı MHP'nin oy oranı ise yüzde 11,5 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki ankette diğer partilerin oy oranlarına ilişkin bilgiye ulaştı.

İşte Erdoğan'ın masasındaki ankette partilerin oy oranları;

AK Parti: %42,1

CHP: %23,4

HDP: %11,6

MHP: %11,5

İYİ Parti: %9,4

DEVA: %0,2

Gelecek: 0,2

İSTANBUL EKONOMİ ARAŞTIRMA/ OCAK 2021

İstanbul Ekonomi Araştırma Ocak ayı seçim anketini paylaştı.

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA

AK Parti: Yüzde 36,2

CHP: Yüzde 20,3

İYİ Parti: Yüzde 16,7

HDP: Yüzde 10,5

MHP: Yüzde 9,1

DEVA Partisi: Yüzde 3,6

Diğer: Yüzde 1,7

Gelecek Partisi: Yüzde 1,3

Saadet Partisi: Yüzde 0,6.

OPTİMAR/ OCAK 2021

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın ocak ayı anket sonuçlarını köşesine taşıdı. Ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geniş yer ayrılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diğer isimlerle karşılaştırıldı ve ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı.

"En beğendiğiniz siyasetçi" anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 31.1'le açık ara önde yer alıyor. Onu cezaevinde olmasına rağmen yüzde 8'le Selahattin Demirtaş takip ediyor. Daha önce ilk sıralarda Ekrem İmamoğlu gelirdi. İmamoğlu, 7.1'le dördüncü sıraya gerilemesine rağmen önemini koruyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise birkaç basamak ilerleme sağlamış. Akşener 7.4'le İmamoğlu'nun bir tık üstünde kalıyor. Geçen yıl anketlerde yer almaya başlayan Mansur Yavaş ise 6.5'le İmamoğlu'nun ardından beşinci sırada görünüyor.

AVRASYA ARAŞTIRMA/OCAK 2021

Avrasya Araştırma'nın son anketinde hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük farkla geride bıraktığı görüldü.

ARTI BİR - PAZAR ARAŞTIRMA ORTAK ÇALIŞMA

Artıbir Kamuoyu ve Pazar Arastırma Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, sosyal medya hesabından şirketin son yaptığı araştırma sonuçlarını paylaştı.

AKSOY ARAŞTIRMA

Aksoy Araştırma tarafından yapılan seçim anketi sonuçları:

Kararsızlar dağıtıldığında:

AK Parti: %34,8

CHP: %27,2

İYİ Parti: %13,1

MHP: %9,0

HDP: %8,9

DEVA: %3,1

Gelecek: %1,8

Saadet: %1,6

Diğer: %0,6

2020 ANKETLERİ

METROPOLL/ ARALIK 2020

MetroPoll Araştırma Şirketi sahibi Özer Sencar, şirket tarafından yapılan son anketin sonuçlarını açıkladı.

KONDA/ ARALIK 2020

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; KONDA Araştırma Şirketi'nin Aralık ayı kamuoyu yoklamasına göre, ankete katılanların yüzde 39,8'i oyunu iktidar partisi AK Parti'ye vereceğini ifade etti.

MHP'ye oy vereceğini ifade edenlerin oranı yüzde 9,8 olarak belirlendi.

CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 22,2 olurken HDP'nin oy oranı yüzde 10,7 oldu. Ankete katılanların yüzde 10,5'i ise İyi Parti'ye oy vereceğini kaydetti.

METROPOL/ ARALIK 2020

Metropoll'ün 2020 yılının aralık ayına ilişkin "Türkiye'nin Nabzı" başlıklı araştırması tamamlandı.

SONA BÜYÜKŞEHİRLER ANKETİ/ ARALIK 2020

SONAR Araştırma Şirketi, büyükşehirlerde kapsamlı yerel yönetim performans araştırması yaptı.

METROPOL/ ARALIK 2020

Metropoll'ün 2020 yılının aralık ayına ilişkin "Türkiye'nin Nabzı" başlıklı araştırması tamamlandı. Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yarışması halinde;

Erdoğan: yüzde 40.7

Yavaş: yüzde 43.9

AK Parti: Yüzde 30.6. CHP: Yüzde 20. İYİ Parti: Yüzde 8.9. HDP: Yüzde 8.7. MHP: Yüzde 6. DEVA: Yüzde 1.7. Gelecek: 1.3. Kararsızlar ve protestocuların oranı ise yüzde 21.3'e ulaşıyor. MHP'de ciddi bir oy kaybı var. 2018'de MHP'ye mühür vuran seçmenlerin yüzde 50'si bugün başka partilere oy vereceğini söylüyor.

AVRASYA ARAŞTIRMA/ ARALIK 2020

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yapmış oldukları son araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

- AK Parti: Yüzde 33.3

- CHP: Yüzde 26

- İYİ Parti: Yüzde 13,5

- HDP: Yüzde 10

- MHP: Yüzde 10

- Gelecek Partisi: Yüzde 2,5

- DEVA Partisi: Yüzde 2,8

- Saadet Partisi: Yüzde 0,63

- Diğer: Yüzde 0, 25

MAK DANIŞMANLIK/ ARALIK 2020

MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını yayınladı. Vatandaşa "Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yönetildi.

KONSENSUR/ ARALIK 2020

Konsensus Araştırma'nın son anketinde seçmene "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 81 ilde sürdürülen anketten;

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na yüzde 51.4

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı'na ise yüzde 34.2 oy çıktı.

OPTİMAR/ ARALIK 2020

Ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Son turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalsa oyunuza kime verirsiniz?" sorusu katılımcılara yönlendirildi.

Sonuçlar şu şekilde;

AK PARTİ-41.2

CHP-23.7

MHP-11.1

İYİ Parti-10.9

HDP-8.4

METROPOLL/ ARALIK 2020

Her ay "Türkiye'nin Nabzı" araştırması yapan MetroPOLL, Kasım ayında da vatandaşlara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

AVRASYA/ ARALIK 2020

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Objektif Araştırma şirketine ait son anketin sonuçlarını "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı.

27 Kasım-7 Aralık anketi:



- AK PARTİ: 34

- CHP: 26.7

- MHP: 11.2

- İYİ Parti: 11

- HDP: 10.5

- GELECEK PARTİSİ: 2.7

- DEVA PARTİSİ: 2.1

- SAADET PARTİSİ: 1.2

- DİĞER: 0.6

GEZİCİ ARAŞTIRMA/ ARALIK 2020

AK PARTİ: 36.6

CHP: 26.2

HDP: 10.2

İYİ PARTİ: 9.6

MHP: 8.8

DEVA PARTİSİ: 1.9

DİĞER PARTİLER: 2

ORC/ KASIM 2020

RC Araştırma, kasım ayında yaptığı ve "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

AK PARTİ: 36,1

CHP: 25,4

MHP: 12.7

İYİ PARTİ: 10,4

HDP: 9,3

GELECEK PARTİSİ: 2,5

DEVA PARTİSİ: 1,9

SAADET PARTİSİ: 1.1

MAK DANIŞMANLIK/ KASIM 2020

AK PARTİ: Yüzde 38.7

CHP: Yüzde 24

İYİ PARTİ: Yüzde 11.6

HDP: Yüzde 9.2

MHP: Yüzde 9.1

GELECEK PARTİSİ: Yüzde2.3

DEVA PARTİSİ: Yüzde2.3

SAADET: Yüzde 1.4

DİĞERLERİ: Yüzde 1.4

GENAR/KASIM 2020

GENAR, Türkiye genelinde 31 ilde 3.000 bin kişi ile yaptığı araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

METROPOLL/ KASIM 2020

AK Parti yüzde 28.5

CHP yüzde 17.2

HDP yüzde 8.5

İYİ Parti yüzde 8.6

MHP yüzde 7.9

DEVA Partisi 1.5

Gelecek Partisi yüzde 0.9

Kararsız yüzde 20

MAK DANIŞMANLIK/ EKİM 2020

KONDA/ EYLÜL 2020

AK Parti: 36,7

MHP : 10.6

Araştırmada ayrıca, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi dâhil diğer partilerin toplam oy oranı toplam 4.8 olarak tespit edildi.

Millet İttifakı'na CHP+İYİ Parti: 36.4

HDP'nin oy oranı: yüzde 11.5

MAK DANIŞMANLIK/ EYLÜL 2020

"Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı bloklarına bakış açınız hangisi olur?" şeklindeki soruya, yüzde 45 oranında Millet İttifakı tercih edildi. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 42'de kaldı. "Yeni bir ittifak olmasını istiyorum" diyenlerin oranı yüzde 8 iken, kararsızların oranı yüzde 5 oldu.

METROPOLL/ EYLÜL 2020

Ankete katılanlara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar dağıtılmadan oy oranları şöyle:

AK Parti yüzde 31,3

CHP yüzde 21,2

HDP yüzde 7,6

İYİ Parti yüzde 7,6

MHP yüzde 7,5

Saadet Partisi 1,4

DEVA Partisi 0,8

Gelecek Partisi yüzde 1,2

METROPOLL ARAŞTIRMA/EYLÜL 2020

AVRASYA ARAŞTIRMA/ AĞUSTOS 2020

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 22-27 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 460 kişiyle yaptıkları ağustos ayına ilişkin seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

AK Parti yüzde 36,9

MHP ise yüzde 7,1

CHP yüzde 28,1

İYİ Parti yüzde 11,4

HDP yüzde 10,6,

DEVA Partisi yüzde 2,7,

Gelecek Partisi yüzde 2,6

Saadet Partisi ise yüzde 0,4

Diğer yüzde 0.2

AREDA SURVEY/ AĞUSTOS 2020

Araştırma şirketi Areda Survey'in yaptığı araştırma anketinde "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Sonuçlar:

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,7

Mansur Yavaş yüzde 14,1

Ekrem İmamoğlu yüzde 12,3

Selahattin Demirtaş yüzde 8,3

Meral Akşener yüzde 6,4

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 4,1

Devlet Bahçeli yüzde 2,6

Temel Karamollaoğlu yüzde 0,9

Ali Babacan yüzde 0,8

Ahmet Davutoğlu yüzde 0,6

Abdullah Gül yüzde0,2

OPTİMAR/ AĞUSTOS 2020

Yapılan araştırmada vatandaşlara "Son turda Erdoğan ve Gül kalsa oyunuzu kime verirsiniz" sorusu yöneltildi. "Abdullah Gül'e oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 21.3 çıkarken

Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı ise yüzde 44.3 olarak belirlendi.

OPTİMAR ARAŞTIRMA/ AĞUSTOS 2020

Optimar Araştırma, 10-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırmada "Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusuna yanıt aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 40.1,

Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı ise 45.1

Kararsızların oranı, 14.8

METROPOLL/ AĞUSTOS 2020

AK Parti: 33.2

CHP: 20.5

HDP: 8

İYİ Parti: 6.9

MHP: 6

DEVA Partisi: 1.3

Gelecek Partisi: 2

SP: 0.8

DİĞER: 0.2

KARARSIZIM: 10.9

PROTESTO OY: 5.7

CEVAP YOK: 4.5

ADA ARAŞTIRMA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ANKETİ/ AĞUSTOS 2020

Mansur Yavaş %14

Ekrem İmamoğlu %13,8

Meral Akşener %6,8

Selahattin Demirtaş %5,7

Recep Tayyip Erdoğan 43.2

Devlet Bahçeli %4,2

Muharem İnce %3,7

Ali Babacan % 3.4

Ahmet Davutoğlu % 1.7

Kemal Kılıçdaroğlu % 1.2

Temel Karamolaoğlu 0.9

SONAR/ AĞUSTOS 2020

AK Parti 39.8

CHP 27.1

HDP 8.3

İYİ Parti 10.4

MHP 11.3

DİĞER 3.0

SONAR ARAŞTIRMA'NIN BAŞKANI HAKAN BAYRAKÇI'NIN ANKET AÇIKLAMASI

Hakan Bayrakçı, 26 ilde 2850 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusunu yönelttiklerini söyledi. Bayrakçı, katılımcıların yüzde 15,8'inin "Evet", yüzde 72,3'ünün "Hayır", yüzde 7,8'inin "Kararsız", "Fikrim yok" diyenlerin oranının ise 4,1 olduğunu ifade etti.

Anket sonuçlarına göre; Muharrem İnce CHP'de yüzde 7,6, AK Parti'den 1,6, İYİ Parti'den 1,5, MHP'den 0,7, HDP'den 0,6 ve kararsızlardan ise 3,8 oy alıyor.

ORC/ AĞUSTOS 2020

AK Parti 36.6

CHP 25.9

HDP 9.6

İYİ Parti 8.1

MHP 14.1

DEVA 2.3

GP 1.6

SP 0.1

DİĞER 1.0

AVRASYA ARAŞTIRMA BAŞKANI KEMAL ÖZKİRAZ'IN ANKET AÇIKLAMASI

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'nin alabileceği maksimum ve minimum oy oranları paylaştı.

"Muharrem İnce'nin alacağı maksimum oy 6, minimum oy 4'tür." dedi.

ARTIBİR ARAŞTIRMA ŞİRKETİ/ AĞUSTOS 2020

AK Parti 34.2

CHP 25.3

HDP 10.8

İYİ Parti 10.2

MHP 8.2

DEVA 1.8

GP 1.2

KARARSIZ 5.8

2020 TEMMUZ AYI ANKETLERİ

ORC/ 15 HAZİRAN - 08 TEMMUZ 2020 (53560 KİŞİ)

AK Parti 37.3

CHP 26.2

HDP 10.4

İYİ Parti 6.8

MHP 13.0

SP 1.1

DEVA 2.6

GP 1.7

DİĞER 0.9

OPTİMAR/ TEMMUZ 2020

AK Parti 41.5

CHP 22.9

HDP 10.5

İYİ Parti 8.5

MHP 10.1

SP -

DEVA 1.3

GP 1.3

DİĞER 3.9

2020 HAZİRAN AYI ANKETLERİ

IEA/ 29-30 HAZİRAN 2020 (1514 KİŞİ)

AK Parti 36.3

CHP 18.6

HDP 10.4

İYİ Parti 9.2

MHP 9.5

SP -

DEVA 2.4

GP 0.8

DİĞER

KARARSIZ 10.7

AREA/ 24-27 HAZİRAN 2020

AK Parti 29.0

CHP 19.2

HDP 8.2

İYİ Parti 8.6

MHP 7.9

SP 0.9

DEVA 2.6

GP 0.9

DİĞER 0.9

KARARSIZ 21.8

METROPOL/ HAZİRAN 2020

AK Parti 30.3

CHP 24.0

HDP 8.9

İYİ Parti 7.0

MHP 6.2

SP 1.0

DEVA 1.9

GP 1.4

DİĞER 0.7

KARARSIZ 9.2

MAK/ HAZİRAN 2020

AK Parti 32.2

CHP 22.1

HDP 8.1

İYİ Parti 9.5

MHP 9.3

SP 1

DEVA 1.6

GP 2.3

DİĞER 1

KARARSIZ 12.9

SOSYO POLİTİK/ HAZİRAN 2020

AK Parti 30.9

CHP 21.4

HDP 10.4

İYİ Parti 7.2

MHP 7.9

SP 1.4

DEVA 5.3

GP 3.7

DİĞER -

KARARSIZ 10.1

MAK/ HAZİRAN 2020

AK Parti 35.5

CHP 25.3

HDP 9.3

İYİ Parti 11.0

MHP 10.8

SP 1.2

DEVA 2.8

GP 2.9

DİĞER -

KARARSIZ -

AKAM/ HAZİRAN 2020 (1410 KİŞİ)

AK Parti 35.1

CHP 28.0

HDP 12.8

İYİ Parti 12.1

MHP 7.1

SP -

DEVA 3.0

GP 2.4

DİĞER 0.3

KARARSIZ ?

IEA/ HAZİRAN 2020 (1537 KİŞİ)

AK Parti 36.4

CHP 19.7

HDP 12.8

İYİ Parti 10.9

MHP 10.6

SP 1.2

DEVA 1.5

GP 0.6

DİĞER 0.3

KARARSIZ 6.5

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