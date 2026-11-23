Ünlü futbolcunun annesi ateş püskürdü: Oğlum gol atmasın diye pas atmıyorlarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜMOSAN Konyaspor'un forveti Enis Destan, Beşiktaş karşısında sezonun ilk golünü atarken annesi Gül Destan sosyal medyada takım arkadaşlarını sert sözlerle eleştirdi. Gül Destan, oğlunun sahada yeterince desteklenmediğini belirterek, gol atacağını bildikleri için topla buluşturup beslemiyor. Orta yapmıyorlar, pas atmıyorlar. Özellikle ilk yarıda kafayla gol atacağını bildikleri için topu yerden atıyorlar. Hazmedemiyorlar, olay bu.'' yorumunu yaptı.
- TÜMOSAN Konyasporlu forvet Enis Destan, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı takımının ikinci golünü atarak sezonun ilk gol sevincini yaşadı.
- Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medyada oğlunun takım arkadaşlarının kendisine yeterince pas ve orta atmadığını savundu.
- Gül Destan, Konyasporlu oyuncuların oğlunun gol atacağını bildikleri için onu topla buluşturmadığını öne sürdü.
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelen TÜMOSAN Konyaspor'da takımının ikinci golünü atan ve sezonun ilk gol sevincini yaşayan genç forvet Enis Destan'ın annesi Gül Destan'ın sosyal medya çıkışı güne damga vurdu.
ANNESİNDEN SİTEM DOLU YORUM
Yeşil-beyazlı formayla fileleri havalandırarak üzerindeki baskıyı atan 24 yaşındaki golcünün performansını değerlendiren Gül Destan, oğlunun saha içinde takım arkadaşları tarafından yeterince desteklenmediğini savundu.
TAKIM ARKADAŞLARINI HEDEF ALDI
Enis Destan'ın Beşiktaş ağlarına gönderdiği golün görüntülerinin paylaşıldığı gönderinin altına dikkat çeken bir yorum bırakan Gül Destan, Konyasporlu oyuncuları hedef aldı. Oğlunun sahada büyük bir özveriyle mücadele ettiğini ancak hücum hattına yeterince pas ve orta gelmediğini belirten Gül Destan, "Canım oğlum seni daha fazla topla buluşturup besleseler çok daha güzel goller atacağından eminim. Lakin gol atacağını bildikleri için topla buluşturup beslemiyor, orta yapmıyorlar, pas atmıyorlar. Özellikle ilk yarıda kafayla gol atacağını bildikleri için topu yerden atıyorlar. Hazmedemiyorlar, olay bu.'' dedi.