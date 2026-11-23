ÇORUM'da hayvan pazarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Samet Sayar (36) ve A.C. ile M.Y. ve E.Y. arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında tabancayla vurulan Samet Sayar ve A.C. yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Samer Sayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı A.C. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliler M.Y. ve E.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

BABASI İLE AYNI KADERİ YAŞADI

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Samet Sayar'ın babası eski Uğrak Köyü Muhtarı Yaşar Sayar'ın (51) da 4 yıl önce tarlada çalışırken, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı