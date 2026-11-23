İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Lal Denizli ile AK Partili üyeler arasında tartışmaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23 Kasım’daki üçüncü birleşimi sert tartışmalara sahne oldu. YENİ Partili üyelerin salona pankartla girme girişimiyle gerginliğin tırmandığı toplantıda, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile AK Partili üyeler arasında başlayan atışma karşılıklı hakaretlerle büyüdü. Taraflar birbirine ağza alınmayacak ifadeler kullanırken, diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle tartışma güçlükle yatıştırıldı.
- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23 Kasım'daki üçüncü birleşiminde Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile AK Partili meclis üyeleri arasında sözlü tartışma karşılıklı hakaretlere dönüştü.
- Tartışma sırasında "Gerizekalı" ve "Salak" ifadeleri karşılıklı olarak kullanıldı.
- Diğer meclis üyeleri tarafların arasına girerek tartışmanın kavgaya dönüşmesini önlemeye çalıştı.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23 Kasım’da düzenlenen üçüncü birleşiminde gergin anlar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından gerçekleşen ilk bütçe görüşmeleri öncesinde, YENİ Partili üyelerin pankartlarla salona girme girişimiyle başlayan gerginlik toplantı salonuna da sıçradı. Oturum sırasında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile AK Partili meclis üyeleri arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede karşılıklı hakaretlere dönüştü.
PARMAK SALLAYARAK TEPKİ GÖSTERDİ
Toplantıdaki sözlü atışma büyürken Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yerinden kalkarak karşı sıradaki üyelere doğru yöneldiği ve parmağıyla işaret ederek tepki gösterdiği görüldü. Taraflar arasında “Otur yerine” çıkışıyla alevlenen tartışma, sert el kol hareketleri ve hakaretlerle devam etti.
“GERİZEKALI” VE “SALAK” SÖZLERİ KAMERALARA YANSIDI
Gerilimin tırmandığı anlarda salonda “Gerizekalı”, “Sensin gerizekalı” ve “Salak” ifadelerinin karşılıklı olarak dile getirildiği duyuldu. Üyelerin birbirine yönelik sert tepkileri nedeniyle oturumda tansiyon iyice yükseldi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da o anlarda yaşananları meclis kürsüsünden sakince izledi.
MECLİS ÜYELERİ ARAYA GİREREK YATIŞTIRDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesini önlemek için diğer meclis üyeleri tarafların arasına girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Salondaki pek çok kişinin ayağa kalktığı ve gerginliğin sürdüğü o anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.