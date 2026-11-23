Amedspor'un stadında korkutan görüntülerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'de son olarak sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Amedspor'da tribünde çekilen bir görüntü endişe yarattı. Taraftarların zıplayarak takımlarına destek verdiği anlarda tribündeki merdivenlerin sallandığı ve zemin ile temasının kesildiği görüldü.
Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Amedspor'da, müsabaka sırasında tribünde kaydedilen görüntüler büyük panik yarattı.
TRİBÜNLERDE KORKUTAN ANLAR
Karşılaşma boyunca takımlarına coşkuyla destek veren yeşil-kırmızılı taraftarların hep birlikte zıpladığı anlarda, tribün basamaklarının şiddetle sallandığı ve zemin ile temasının kesildiği görüldü.
TARAFTARLARDAN ÖNLEM ÇAĞRISI
Kısa sürede gündem olan ve birçok kez paylaşılan görüntüler için çökme riskine karşı önlem alınması çağrısında bulunuldu. Stadyum güvenliğini tartışmaya açan bu tehlikeli durumun ardından taraftarlar, gelecek maçlarda benzer bir risk yaşanmaması adına yetkililerin stadyumda acilen teknik inceleme başlatmasını talep etti.