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Ermenistan hükümeti, yeni anayasa taslağını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye ve Azerbaycan açısından tartışmalı olan 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'ne yeni metnin giriş bölümünde atıf yapılmaması dikkat çekti. Taslakta Ağrı Dağı ifadesine de yer verilmezken, Başbakan Nikol Paşinyan yeni anayasanın kalıcı barışın önünü açacağını söyledi.

BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİ'NE ATIF KALDIRILDI

Ermenistan hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlanan yeni anayasa taslağında, 23 Ağustos 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf içeren ifadeler kullanılmadı. Mevcut anayasanın giriş bölümünde yer alan bu bildiriye yapılan atıf, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerde tartışma konusu olmuştu. Yeni taslağın giriş bölümünde Ermenistan'ın uluslararası alanda tanınan sınırları içerisinde bağımsız, barışçıl, güvenli ve müreffeh bir devlet inşa etme hedefi vurgulandı.

Taslakta şu ifadelere yer verildi: "Biz, Ermenistan Cumhuriyeti halkı; devlet varlığımızın sürekliliği ve gelişimi uğruna, uluslararası alanda tanınan topraklarımız üzerinde bağımsız, barışçıl, güvenli ve müreffeh bir devlet inşa etme misyonuyla ve bu devleti nesilden nesle aktarma kararlılığıyla hareket ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nı kabul ederiz."

AĞRI DAĞI İFADESİ DE YENİ METİNDE YER ALMADI

Mevcut Ermenistan Anayasası'nın 21. maddesinde ülkenin bayrağı, arması ve marşına ilişkin hükümler bulunuyor. Mevcut armada Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağı tasvirleri yer alıyor. Yeni anayasa taslağında ise bu sembollerin ayrıntılı tanımlarına yer verilmedi. Bunun yerine, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin sembolleri arma, bayrak ve marştır. Armanın ve bayrağın tanımı ile marş, referandumla kabul edilen kanunla belirlenir" ifadesi kullanıldı. Taslakta ayrıca laiklik ilkesi de açıkça yer aldı. Buna göre Ermenistan, "egemen, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti" olarak tanımlandı.

PAŞİNYAN: ÇATIŞMA MANTIĞINDAN VAZGEÇİYORUZ

Başbakan Nikol Paşinyan, taslağın yayımlanmasının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında yeni anayasanın Ermenistan için yeni bir devlet modeli oluşturacağını söyledi. Bu modeli "Dördüncü Cumhuriyet" olarak tanımlayan Paşinyan, önceki dönemin çatışma anlayışından uzaklaşılması gerektiğini savundu.

Yeni anayasanın 8. maddesinde dış politikanın temel amacının barışı sağlamak olarak belirlendiğine dikkat çeken Paşinyan, 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'nin çatışma mantığından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Paşinyan, "Yeni anayasanın kabul edilmesinin ardından yalnızca Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalayıp onaylamakla kalmayacağız, aynı zamanda kurumsallaşmış, kalıcı ve geri döndürülemez barışa da sahip olacağız" dedi.

"ERMENİSTAN'I BARIŞ KAVŞAĞI'NA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Ermenistan'ın geleceğine ilişkin hedeflerini de açıklayan Paşinyan, ülkesinin uluslararası alanda tanınan sınırlarını koruyabilecek bir orduya sahip olması gerektiğini söyledi. Paşinyan, "Amacımız, Ermenistan'ı 'Barış Kavşağı'na dönüştürmektir. Aynı zamanda devlet sınırlarının ve uluslararası alanda tanınmış topraklarının dokunulmazlığını kendi başına koruyabilecek orduya sahip bir ülke haline getirmektir" ifadelerini kullandı.

Karabağ meselesine de değinen Paşinyan, geçmişteki müzakere süreçlerinin ve Azerbaycan ile yaşanan ihtilafın Ermenistan'ı devlet olma niteliğini kaybetmenin eşiğine getirdiğini savundu.

REFERANDUM REDDEDİLİRSE İSTİFA EDECEK

Yeni anayasa taslağının referanduma götürülmesi için muhalefete çağrıda bulunan Paşinyan, halkın kararına göre siyasi geleceğini belirleyeceğini açıkladı. Taslağın referandumda reddedilmesi halinde başbakanlıktan istifa edeceğini belirten Paşinyan, kabul edilmesi durumunda ise bir sonraki seçimlerde başbakan adayı olmayacağını duyurdu.

Paşinyan ayrıca vatandaşları yeni anayasa taslağını incelemeye ve görüşlerini hükümetin internet sitesi üzerinden iletmeye davet etti. Taslak henüz yürürlüğe girmiş değil; kamuoyu değerlendirmelerinin ardından hükümet ve parlamento süreçlerinden geçmesi ve referanduma sunulması gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi