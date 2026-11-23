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İstanbul'un Şişli ilçesinde bir lastik servisinde yaşandığı öne sürülen olay, araç içi kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. Henüz 4 aylık aracının tek lastiğinde sorun yaşayan sürücü, çözüm bulmak için yetkili servise başvurdu. Ancak iddiaya göre servis çalışanları, sağlam durumdaki diğer lastiklerin de değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Araç sahibi, tüm lastiklerin değiştirilmesi yönündeki öneriyi kabul etmeyerek yalnızca sorun yaşadığı lastiği değiştirdi. Servisteki işlemlerin ardından araç kamerasını kontrol eden sürücü, duyduğu konuşma karşısında şaşkınlık yaşadı.

“AYARI ELLEME, BOZUK DE” TALİMATI KAMERADA

Araç içi kameraya yansıyan görüntülerde, servis çalışanlarından birinin diğerine “Ayarı elleme, bozuk de” dediği duyuldu. Konuşmanın rot ayarı işlemi sırasında gerçekleştiği belirtilirken, araç sahibi kaydı izledikten sonra serviste kendisine yapılan açıklamaları sorgulamaya başladı.

“SAĞLAM LASTİKLERİMİN TAMAMINI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİLER”

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, aracının henüz 4 aylık ve sıfır kondisyonunda olduğunu vurguladı. Tek lastikteki sorun nedeniyle gittiği serviste diğer lastiklerin de değiştirilmesinin önerildiğini belirten araç sahibi, güvenliği üzerinden endişelendirilerek gereksiz masrafa yönlendirildiğini düşündüğünü ifade etti.

ÜRETİCİ FİRMAYA BAŞVURDU

Araç sahibi, elindeki görüntü ve ses kayıtlarını lastiklerin üreticisi olan firmaya ilettiğini açıkladı. Fatura talebi sırasında aldığı yanıtın da şüphelerini artırdığını belirten sürücü, aradan haftalar geçmesine rağmen kendisine geri dönüş yapılmadığını öne sürdü.

“AYNI ŞEY BAŞKALARININ BAŞINA GELMESİN”

Görüntüleri paylaşma amacının benzer olayların başka sürücülerin başına gelmesini önlemek olduğunu belirten araç sahibi, vatandaşlara servislerde yapılan işlemleri sorgulama, gerektiğinde ikinci bir görüş alma ve mutlaka fatura isteme çağrısında bulundu.

Olayın yaşandığı servisin adı haberde açıklanmazken, iddialara ilişkin ilgili bayiden veya şirketten yapılmış bir açıklamaya da yer verilmedi.