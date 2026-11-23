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Trendyol Süper Lig'de Burak Yılmaz yönetiminde mücadele eden Çorum FK, deplasmanda konuk olduğu RAMS Başakşehir karşısında büyük bir şok yaşadı. Karşılaşmada 2-0'lık üstünlüğü yakalamasına rağmen skor avantajını koruyamayan kırmızı-siyahlılar, kalesinde gördüğü gollerle sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

SON 4 MAÇTA 3 YENİLGİ

Başakşehir deplasmanından eli boş dönen Çorum FK, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 3. mağlubiyetini alarak düşüşünü sürdürdü. Öne geçtiği mücadeleden puan çıkaramayan Burak Yılmaz'ın öğrencileri, kritik haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti.

SAVUNMA HATTI ÇÖKTÜ: 9 GOL

Çorum FK'deki en dikkat çekici sorun ise savunma zafiyetleri oldu. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında sahadan 5-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlı ekip, RAMS Başakşehir karşısında da kalesinde 4 gol görerek son 2 Süper Lig maçında toplam 9 gol yedi.