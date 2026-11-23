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Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, İstanbul Bebek'te bir arkadaşıyla vakit geçirirken hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kafede oturduğu sırada ünlü şarkıcıyı fark eden vatandaşlar, yanına gelerek fotoğraf çektirmek istedi. Hayranlarının isteğini geri çevirmeyen Teoman, fotoğraf talepleri devam edince kendine özgü üslubuyla uyarıda bulundu.

"SİZ SONSUNUZ, DAHA GELMEYİN ARKADAŞLAR"

Bir arkadaşıyla sohbet ettiği sırada yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektiren Teoman, ilginin artması üzerine daha fazla kişinin gelmesini istemediğini dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, "Siz sonsunuz, daha gelmeyin arkadaşlar" diyerek fotoğraf çektirmek isteyenlere seslendi.

HAYRANLARINI KIRMADI AMA UYARMADAN DA EDEMEDİ

Fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Teoman'ın, bir süre sonra taleplerin devam etmesi üzerine yaptığı uyarı dikkat çekti. Ünlü rockçı, arkadaşıyla geçirdiği zamana devam etmek istediğini sözleriyle ortaya koydu.