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Şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un geceleri kimlerle dışarı çıkabileceğine dair kendi koyduğu kuralı anlattı. Reklam yüzü olduğu bir markanın basın toplantısında konuşan Akalın, eşinin Sinan Akçıl ile bir yere gitmesine itiraz etmediğini, Sefo söz konusu olduğunda ise izin vermediğini söyledi.

SİNAN'A EVET, SEFO'YA HAYIR

Posta'nın aktardığına göre Akalın, kuralını espriyle anlattı. Ünlü şarkıcı, "Sinan, 'Gidebilirsin vallahi' diyorum yani. Ondan sonra duruyorum mesela, Sefo ile gidemez ama bir yere. Sefo'yla büyük akabilirler çünkü." dedi.

Akalın ile Sefo, "Yerinde Dur" şarkısını düet olarak birlikte seslendirmişti.

OKAN KURT AFTER PARTİSİNİ ANLATTI

Sohbete katılan Okan Kurt da genç şarkıcıyla ilgili bir anısını paylaştı. Sefo'nun doğum gününde kendisini after partisine götürmek istediğini ama buna izin çıkmadığını anlatan Kurt, "Sefo geçen doğum günü, çocuk beni after'a götürecekti; izin vermediler." ifadesini kullandı.

Kurt, Sefo'nun kendisini sık sık eğlence planlarına çağırdığını belirterek "Sefo'da biraz tehlike var." dedi ve şöyle devam etti: "Seni şuraya götüreceğim, buraya götüreceğim, işte Okan abi after'a gelsin, şuraya gelsin. Sefo biraz tabii hızlı genç, yakışıklı ve güzel çocuk."

SİNAN AKÇIL'IN ŞAKASI

Okan Kurt, Sinan Akçıl'ın da bu konuda kendisine takıldığını söyleyerek aralarında geçen konuşmayı aktardı: "Mesela Sinan korkar. Sinan diyor ki, 'Aman abi' diyor, 'sen geldiğin gün' diyor, 'eve' diyor 'kimseyi çağırmıyorum'. 'Yanlışlıkla' diyor 'denk gelirsin'. 'İkimizi birlikte' diyor 'Türkiye'den sınır dışı yaptırır' diyor."

Demet Akalın ile Okan Kurt, birbirleri hakkında yaptıkları esprili açıklamalarla sık sık magazin gündemine giren çiftler arasında yer alıyor.