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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son haftalarda orta saha merkezinde tercih ettiği Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek ikilisinden beklediği verimi alamayınca değişikliğe gitme kararı aldı.

OYUN KURULUMUNDAKİ AKSAKLIKLAR KARARI HIZLANDIRDI

Genç çalıştırıcı, Fransız dünyaca ünlü yıldızı N'Golo Kante'yi bir süredir yedek kulübesinde bekleterek merkezde dinamizmi ön planda tutmayı amaçlıyordu. Ancak geride kalan karşılaşmalarda Guendouzi ve İsmail Yüksek ikilisinin, savunma sertliğine rağmen topu üçüncü bölgeye taşıma ve oyun kurma noktasında ciddi eksiklikler yaşadığı gözlemlendi. Hücum geçişlerinde yaşanan bu tıkanıklığı gidermek isteyen teknik heyet, çözüm yolunu tecrübeli orta saha oyuncusunu yeniden sahaya sürmekte buldu.

SHAKHTAR MAÇIYLA 11'E GERİ DÖNÜYOR

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Shakhtar mücadelesiyle birlikte N'Golo Kante'ye yeniden ilk 11'de forma vermeyi planladığı öğrenildi. Tecrübesi, oyun görüşü ve pas kalitesiyle sarı-lacivertlilerin merkezdeki organizasyon sorununu çözmesi beklenen Kante, kritik randevuda takımın en önemli kozlarından biri olacak.

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