İstanbul Sarıyer'de geceden bu yana kayıp olan aslan her yerde aranırken, Rize merkeze bağlı Hamidiye Mahallesi'nde de sokakta başıboş dolaşan küpesiz bir koyun, park halindeki araçlara çarparak maddi hasara neden oldu.

MAHALLELİ HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre olay, Rize Merkez Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Küpesi bulunmayan ve sokakta kontrolsüz bir şekilde sağa sola koşturan başıboş koyun, mahallede park halinde duran bazı araçlara çarparak zarar verdi. Durumu fark eden mahalle sakinleri, hem hayvanın zarar görmesini engellemek hem de çevredeki araçların daha fazla hasar almasının önüne geçmek için harekete geçti.

Vatandaşların yoğun çabası sonucu sakinleştirilen koyun, kontrol altına alınarak belediye ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı