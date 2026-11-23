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Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park'ın zemini, daha önce ortaya çıkan görüntüleri nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşmişti. Sahanın farklı bölgelerinde görülen renk değişimleri ve düzensiz çim yapısı, özellikle Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde endişelere neden olmuştu.

Önceki görüntülerde zeminin geniş bölümlerinde açık renkli alanlar ve belirgin çizgiler göze çarparken, sahanın maç gününe kadar nasıl bir görünüme kavuşacağı merak ediliyordu.

ASTON VILLA MAÇINA BİR GÜN KALA SON DURUM

Galatasaray'ın 24 Kasım Salı günü Aston Villa'yı ağırlayacağı karşılaşma öncesinde RAMS Park'tan yeni görüntüler geldi. Son fotoğraflarda çimlerin önceki haline göre daha yeşil ve düzenli göründüğü, saha genelinde belirgin bir görsel iyileşme olduğu görüldü.

Zeminde sulama çalışmalarının da sürdüğü dikkat çekerken, daha önce tartışmalara neden olan açık renkli alanların son görüntülerde büyük ölçüde kaybolduğu görüldü.

GÖZLER KRİTİK KARŞILAŞMADA

Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı konuk etmeye hazırlanan Galatasaray'da gözler bir yandan da RAMS Park'ın zeminine çevrildi. Son görüntülerdeki değişim dikkat çekse de zeminin futbol oynamaya ne kadar elverişli olduğu, yalnızca fotoğraflardan kesin olarak değerlendirilemiyor.