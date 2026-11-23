İncirlik Üssü önünde ABD askerlerine soğuk duş: Katiller, sizi burada istemiyoruzGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Filistin gönüllüsü bir grup kadın, İncirlik Üssü önünde ABD askeri personellerine tepki gösterdi. Kadınlar, "Katiller sizi burada istemiyoruz" diye bağırırken, ABD askerleri araçlarıyla bölgeden uzaklaştı.
Adana’da bir araya gelen Filistin destekçisi bir grup kadın, İncirlik Hava Üssü önünde görevli ABD askeri personeline tepki gösterdi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden grup, üs çevresinde bulunan ABD askerlerine seslenerek "Katiller sizi burada istemiyoruz" şeklinde sloganlar attı.
HIZLA UZAKLAŞTILAR
Kısa süreli gerginliğin yaşandığı protesto sırasında kadınların tepkisi üzerine ABD askeri personeli herhangi bir karşılık vermedi. Askerler, bulundukları araçlara binerek hızla bölgeden uzaklaştı.