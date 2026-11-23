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Adana’da bir araya gelen Filistin destekçisi bir grup kadın, İncirlik Hava Üssü önünde görevli ABD askeri personeline tepki gösterdi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden grup, üs çevresinde bulunan ABD askerlerine seslenerek "Katiller sizi burada istemiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

HIZLA UZAKLAŞTILAR

Kısa süreli gerginliğin yaşandığı protesto sırasında kadınların tepkisi üzerine ABD askeri personeli herhangi bir karşılık vermedi. Askerler, bulundukları araçlara binerek hızla bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi