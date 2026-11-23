Sezon başında Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen ile iki yıllık sözleşme imzalayan Emre Mor'un kulüpteki macerası kısa sürdü. Hollanda ekibi, temmuz ayında kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Mor'un sağlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldığı belirtildi.

"ARTIK VÜCUDUMU DİNLEMEM GEREKİYOR"

Emre Mor, aldığı kararın ardından yaptığı açıklamada çocukluğundan bu yana en büyük hayalinin profesyonel futbolcu olmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı: profesyonel futbolcu olmak.

Bu hayali gerçekleştirebilmek benim için her şey demekti. Her zaman çok sevdiğim bu spor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı duymam ve sağlığımı öncelikli tutmam gereken bir noktaya geldim. Bu nedenle, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşıp kendime odaklanmak için zor bir karar verdim. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin bana neler getireceği konusunda umudumu koruyorum."