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Meksika'da FBI'ın en çok arananlar listesindeki uyuşturucu baronu Fausto Isidro Meza Flores'in, bilinen adıyla "Chapo Isidro"nun cuma günü yakalanmasının ardından Sinaloa eyaletinde başlayan şiddet dalgası sürüyor. BBC'nin haberine göre, pazar günü Sinaloa de Leyva kasabasında düzeni yeniden sağlamak için devriye gezen askerlere ateş açıldı; saldırının ardından kartel üyesi olduğu öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Meksika Savunma Bakanlığı, gözaltına alınanlardan birinin yaşının küçük olduğunu, 8 kişinin baronun yakalanmasından sonraki saatlerde kartelin giriştiği misilleme eylemlerine de karıştığını açıkladı.

TARET TAKILMIŞ ZIRHLI ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlığa göre özel kuvvetler operasyonda 6 araca el koydu. Araçlardan ikisine kurşun geçirmez zırh ve silah taretleri takılmıştı.

Meza Flores'in yakalandığı haberi yayılınca kartel üyeleri ana yollara barikat kurmuş, araçları ve bazı dükkanları ateşe vermişti. Güvenlik güçleriyle kartel üyeleri arasında çatışmalar yaşandığı da bildirildi.

BASKINDA 4 ASKER VE 16 KARTEL ÜYESİ ÖLDÜ

Savunma Bakanlığı, özel kuvvetlerin baronun evine gizlilik ve baskın etkisiyle ulaştığını, kaçmasını ve kartelden takviye gelmesini önlemek için çevrede güvenlik çemberi kurduğunu belirtti. Buna rağmen çıkan çatışmada, Savunma Bakanı'nın pazartesi günü açıkladığı son bilançoya göre 4 asker ile 16 "organize suç örgütü üyesi" öldü.

Meza Flores'le birlikte "Serafín" olarak bilinen yardımcısı ve mali işlerini yürüten kişi de yakalandı; üçü hava yoluyla başkent Meksiko'ya götürüldü. Baronun tutulduğu tesisin çevresine ek birlikler yerleştirildi.

ABD: MEKSİKA'NIN EN TEHLİKELİ ADAMI

ABD Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva, 44 yaşındaki Meza Flores'i "Meksika'nın en tehlikeli adamı" olarak niteledi ve onu ABD'yi "ölümcül maddelere boğmakla" suçladı. ABD Adalet Bakanlığı operasyonu "görkemli bir askeri operasyon" diye tanımladı, ABD İç Güvenlik Görev Gücü'nün Meksika ordusuna destek verdiğini bildirdi.

Suç dünyasına Juárez kartelinde adım attığı sanılan Meza Flores, daha sonra Beltrán Leyva örgütünün liderinin sağ kolu oldu. ABD Hazine Bakanlığı onu 2013'te kendi adını taşıyan uyuşturucu örgütünün lideri olarak tanımlamıştı. Yıllarca yakalanmaktan kurtulan baronun, örgütünü Sinaloa'nın Guasave kentinden yönettiği belirtiliyor.

Kaynak: BBC