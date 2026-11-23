Devre arası transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Gençlerbirliği, rotasını Galatasaray'ın iki genç oyuncusuna çevirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE İKİ TRANSFER HEDEFİ

Başkent temsilcisinin başkanı Ali Osman Avşar, sarı-kırmızılı formayı giyen Metehan Baltacı ve Nhaga'yı kadrolarına katmak istediklerini resmen açıkladı.

METEHAN BALTACI İÇİN BONSERVİS HAMLESİ

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Başkan Ali Osman Avşar, kiralık olarak forma giyen genç savunmacı Metehan Baltacı'nın hem saha içi performansından hem de karakterinden son derece memnun olduklarını vurguladı. Galatasaray yönetiminin onay vermesi halinde oyuncunun bonservisini almak istediklerini belirten Avşar, "Metehan'dan çok memnunuz; çok ahlaklı ve düzgün bir çocuk. Biz bonservisini de alırız, bu konuda bir problem olmaz. Konuyla ilgili şu an tam detaylara hakim değilim ancak sözlü bir ön görüşme gerçekleştirilmiş. Galatasaray ile masaya oturup kulüp de uygun görürse Metehan'ın bonservisini alırız. O, 10 yıl boyunca Gençlerbirliği'nde oynayabilecek potansiyelde bir stoper." dedi.

NHAGA İÇİN KİRALAMA PLANI

Devre arasında takıma bir stoper, bir orta saha ve bir de forvet takviyesi yapmayı planladıklarını dile getiren Ali Osman Avşar, sarı-kırmızılıların bir diğer genç ismi Nhaga'yı da kiralık olarak kadrolarında görmek istediklerini söyledi. Teknik direktörlerinin raporuna göre resmi adımları atacaklarını ifade eden Avşar, "Nhaga ile ilgili bir düşüncemiz mevcut. Öncelikle hocamızla bir görüşme yapmamız gerekiyor. Hocamız da onay verirse Galatasaray Kulübü ile temasa geçeceğiz. Nhaga'nın bizim takımımızda çok iş yapacağına inanıyorum. Galatasaray kiralamaya sıcak bakarsa, onu kadromuza katmayı çok istiyoruz." açıklamasını yaptı.