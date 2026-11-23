UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir görev verdi.

BODO-LASK LINZ MAÇINDA DÜDÜK ÇALACAK

Halil Umut Meler, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile Avusturya temsilcisi LASK Linz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta müsabakasını yönetecek. Norveç'in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadı'nda yarın oynanacak ve TSİ 20.45'te başlayacak olan maçta Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

DÖRDÜNCÜ HAKEM KADİR SAĞLAM

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak. Müsabakada Fedayi San (İsviçre) VAR, Bram Van Driessche (Belçika) ise AVAR olarak görev yapacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Bu karşılaşma her iki takım için de kritik bir önem taşıyor. Karşılaşma öncesinde Bodo/Glimt'in 4, LASK Linz'in ise 6 puanı bulunuyor. Her iki takım da bu mücadeleyi kazanarak ilk 24 yolunda avantajın sahibi olmak istiyor.