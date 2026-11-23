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Türkiye’de yaşayan ABD’li Kick yayıncısı BBeckyG, canlı yayın sırasında aniden fenalaşarak bayıldı. Hastaneden paylaşım yapan yayıncı, demir ve kan şekeri seviyelerinin oldukça düştüğünü belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

CANLI YAYIN SIRASINDA ANİDEN FENALAŞTI

Türkiye’de yaşayan ABD’li Kick yayıncısı BBeckyG, canlı yayın yaptığı sırada aniden rahatsızlandı. Yayın sırasında bayılarak kadrajdan çıkan yayıncının yaşadığı anlar, izleyiciler arasında endişeye neden oldu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPTI

Hastaneye kaldırılan BBeckyG, daha sonra sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Demir ve kan şekeri seviyelerinin oldukça düştüğünü belirten yayıncı, “Merak etmeyin arkadaşlar, demir ve kan şekeri seviyelerim bayağı düşmüş. Şimdi iyiyim” ifadelerini kullandı.