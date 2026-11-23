Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında dumandan etkilenerek kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Küçük Ömer'in takım ve okul arkadaşları, cenaze töreninde tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Tabuta sarılarak gözyaşı döken arkadaşlarının vedası yürekleri burktu. Kemerburgaz Spor Kulübü'nde 10 numaralı formayı giyen Ömer Ege'nin takım arkadaşları, birlikte kazandıkları kupayı da cenaze törenine getirdi.

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 19 Kasım'da 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Ömer Ege için öğle namazının ardından Kemerburgaz Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi, yakınları, okul arkadaşları, Kemerburgaz Spor Kulübü'ndeki takım arkadaşları, antrenörleri ve çok sayıda seveni katıldı. Küçük Ömer'in tabutunun başında toplanan takım ve okul arkadaşları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Arkadaşlarının bir an olsun tabutunun başından ayrılmaması, törende bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı. Takım arkadaşlarının birlikte kazandıkları kupayı cenazeye getirmesi ise yürekleri burktu.

"Bu dünyada olmasa da öbür dünyada yıldızımız oldu"

Cenazede konuşan Ömer Ege'nin babası Şenol Özyurt, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirterek, "Biz kadere iman eden insanlarız. Ömer iki gün önce, cenneti merak etmiş. Türkiye'nin her yerinden bize katılan, acımızı paylaşan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi bildiririz. Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin" dedi.

"Duanıza ihtiyacımız var"

İki yeğeninin de yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten baba Şenol Özyurt, Türkiye'den dua isteyerek, "Şu anda iki yeğenim daha yoğun bakımda. Bütün Türkiye'ye buradan bir çağrı yapıyorum. Duanıza ihtiyacımız var. Kimin duasının kabul olacağını bilmiyoruz. Bir tanesi solunum destek cihazlarından ayrıldı. Bu sabah gözlerini açtı. Doktoruna 'Annemi istiyorum' demiş. Annesi hazırlanıp yanına gitmiş. 'Anne seni çok seviyorum' demiş. Bu da bizi çok mutlu etti. Diğer yeğenim Defne Özyurt için de duaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Oğlunun futbol sevgisinden ve hayallerinden de bahseden baba Özyurt, "Şu anda cennette bir yavrumuz var. Kemerburgaz'dan bir yıldızımız doğdu. Arda Güler'i çok severdi, onun hayatını çok okurdu. Yıldız olmak istediğini söyledi. Bu dünyada olmasa da öbür dünyada yıldızımız oldu. 10 numaralı formayı giyiyordu. Ömer 5-5,5 yaşında futbola başladı. Hocamıza teslim ettik, 'Bu senin evladın' dedik" diye konuştu.

"Çok naif, çok farklı bir çocuktu"

Kemerburgaz Spor Kulübü antrenörü Murat Karabulut ise Ömer Ege'nin herkesle iyi ilişkiler kuran, takım arkadaşları tarafından çok sevilen özel bir çocuk olduğunu söyleyerek, "Ömer Ege'nin arkadaşları da burada, bütün sevdikleri de burada, Kemerburgaz da burada. Büyüğünden küçüğüne herkesle ilişkisi olan bir çocuktu. Çok farklıydı. En büyüğüyle de sohbeti vardı, en küçüğüyle de sohbeti vardı. Düşünün ki 9 yaşında bir çocuk Trabzon'da hocasını arayıp misafir edip ağırlayabiliyordu. Çok farklı bir çocuktu. Bütün arkadaşlarından biri üzülse hemen gider yanına. Çok naif bir çocuktu, çok farklıydı. Mekanı cennet olsun. Rabbim onu bu kirli dünyada kirlenmesin diye erkenden yanına aldı" ifadelerini kullandı.

Kemerburgaz Merkez Camii'ndeki törenin ardından Ömer Ege'nin cenazesi, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki Beşyüzevler Muharrem Camii'ne götürüldü. Burada ikindi namazının ardından yeniden cenaze namazı kılınmasının ardından Ömer Ege'nin Beşyüzevler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı