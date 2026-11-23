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Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını yeniden belirledi.

GALATASARAY KONUMUNU SAĞLAMLAŞTIRDI

Haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, 1.34'lük yeni oranıyla zirvedeki yerini ve açık ara favori konumunu daha da sağlamlaştırdı. Bir önceki hafta 1.57 olarak açıklanan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı, 12. hafta sonuçlarının ardından 1.34 seviyesine çekildi.

YARIŞTA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİMLER

Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi olarak gösterilen Trabzonspor'un oranı 4.30'dan 5.20 olarak güncellenirken, daha önce 6.60 oranı olan Beşiktaş'a 7.60 oran verildi.

FENERBAHÇE'NİN ORANI UÇTU

Haftayı Kocaelispor deplasmanında 2-2'lik beraberlikle kapatan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise 7.20'den yükselerek 9.40 oldu. Sarı-lacivertlilerin oranı lig başlangıcından bu yana ilk kez bu kadar artış gösterdi.