Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Sarıyer'de dün akşam saatlerinde ortaya çıkan dişi aslanı bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor. Uskumruköy'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından harekete geçen ekipler, yaklaşık 22 saattir aslanın izini sürüyor. Arama çalışmalarına İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri de katıldı.

ARAMALAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Uskumruköy'de dün akşam saatlerinde yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan tespit etti. Gece boyunca devam eden arama çalışmaları, gündüz saatlerinde yoğunlaştırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aslanın bölgeye nasıl getirildiği, kim tarafından beslendiği ve sorumluların kim olduğu araştırılıyor.

KOMANDO EKİPLERİ DE SAHAYA İNDİ

Aslanın yaklaşık 22 saattir bulunamaması üzerine arama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri de bölgeye sevk edildi. Komandoların Sarıyer genelinde yürütülen arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Komando ekiplerinin bölgeye intikal ettiği anlar kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

ASLAN BESLEMENİN CEZASI NE?

Tarım ve Orman Bakanlığının yaban hayvanlarının bulundurulmasına ilişkin yönetmeliğinin 45'inci maddesine göre saldırgan, zararlı ve zehirli hayvan türlerinin hobi amacıyla barındırılmasına izin verilmiyor. Mevzuat kapsamında özel mülklerde bulundurulması yasak olan aslan gibi yaban hayvanlarının izinsiz barındırılması halinde, ihlalin niteliğine göre adli ve idari yaptırımlar uygulanabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı