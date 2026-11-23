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Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Seda Bakan, bu kez yaptığı gayrimenkul yatırımıyla dikkat çekti. Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında evlenen ve iki kız çocuğu bulunan ünlü oyuncunun, ailesinin konforu için İstanbul'un gözde semtlerinden Sarıyer'de yeni bir ev satın aldığı öğrenildi. Bakan'ın yeni yuvası için harcadığı öne sürülen rakam ise dikkat çekti.

YENİ EVİNE 90 MİLYON TL HARCADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

2019 yılında ilk kızı Leyla'yı, 2022 yılında ise ikinci kızı Ela'yı kucağına alan Seda Bakan, ailesiyle birlikte yaşayacağı yeni evini kendi zevkine göre dekore ettirdi.

Sarıyer'de satın alınan evin tadilat ve dekorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakan ve ailesinin yeni yuvalarına taşındığı belirtildi. Ünlü oyuncunun evin satın alma bedeli ve tadilat masrafları dahil yaklaşık 90 milyon TL harcadığı iddia edildi.

EVİNDE İKİ BAKICI ÇALIŞIYOR

İki kızının bakımına büyük önem veren Seda Bakan'ın evinde iki bakıcı çalıştığı da aktarıldı. Ünlü oyuncunun yeni ev tercihinde ailesinin rahatlığını ön planda tuttuğu belirtildi.

EŞİNİ NASIL EVLİLİĞE İKNA ETTİĞİNİ ANLATMIŞTI

Öte yandan Seda Bakan, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda eşi Ali Erel ile ilişkilerinin başlangıcına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Evlilik öncesinde eşini kendisine bağlamak için küçük numaralar yaptığını esprili bir dille anlatan Bakan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"1 sene çıktık. 1 senenin sonunda 'Behzat Ç.' biteceği için ben İstanbul'a dönecektim. 'Ben dönünce bu ilişki gitmez' dedim, o da 'nasıl yani saçmalama' dedi. 'İstanbul zor bir yer Aliciğim' falan diyerek, böyle ufak numaralarla çocuğu ağıma düşürdüm."

"TABİİ Kİ NUMARA YAPTIM"

Eşinin müzik zevkine uyum sağlamak için de farklı bir yol izlediğini anlatan ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Şimdi bana diyor ki; 'Biz seninle çıkarken sen hiç böyle müzikler dinlemiyordun. Evlendikten sonra müzik zevkin değişti'. Tabii ki numara yaptım. O, R&B ve caz müzik seviyordu, ben de o tarz müzikler dinliyordum. Sonra Demet Akalın açılmaya başladı. Düğün gecesi Serdar Ortaç. Çocuk şok."

2014 yılından bu yana evliliklerini sürdüren Seda Bakan ve Ali Erel çifti, iki kızlarıyla birlikte artık Sarıyer'deki yeni evlerinde yaşamlarını sürdürüyor.