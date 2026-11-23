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Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir kadınla ilişkisi ve özel hayatına ilişkin skandalların ardından 12 Kasım'da istifa eden şirketin kurucusu Jensen Huang, yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı kararla yeniden CEO koltuğuna oturdu. ABD'li üst düzey yetkililerden alınan değerlendirmelerin ardından Huang'ın dönüşünün ulusal güvenlik riski oluşturmadığı sonucuna varıldığı bildirildi.

YÖNETİM KURULUNDAN OY BİRLİĞİYLE DÖNÜŞ KARARI

Nvidia yönetim kurulu, Jensen Huang'ın şirket başkanlığına, CEO'luğa ve yönetim kurulu üyeliğine yeniden getirilmesi yönünde oy birliğiyle karar aldı.

Reuters'ın aktardığına göre yönetim kurulu, ABD hükümetinden üst düzey yetkililerin görüşlerini aldıktan sonra Huang'ın yeniden göreve gelmesinin ulusal güvenlik açısından risk oluşturmayacağı kanaatine vardı.

Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, yaptığı açıklamada Huang'ın Nvidia'ya liderlik edecek doğru isim olduğunu belirterek, yeniden göreve getirilmesinin hissedarlar, çalışanlar, iş ortakları ve müşterilerin çıkarına olduğunu ifade etti.

"YENİDEN İŞİMİN BAŞINA DÖNMEKTEN ONUR DUYUYORUM"

Yeniden CEO koltuğuna oturan Jensen Huang, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Huang, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden Nvidia'ya dönmekten ve yeni bir sanayi devriminin başlangıcında dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden birine liderlik etmekten onur duyuyorum. Yeniden işimin başına geçmek için sabırsızlanıyorum."

HİSSELERİ YÜZDE 27 YÜKSELDİ

Huang'ın yeniden göreve getirilmesi, şirketin borsadaki hisselerine de yansıdı. Nvidia hisseleri, kararın duyurulmasının ardından piyasa açılışı öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 27 yükseldi.

Yapay zekâ çipleri alanında küresel pazarın en önemli şirketlerinden biri olan Nvidia'da yaşanan yönetim değişikliği, teknoloji ve yatırım dünyasında yakından takip ediliyor.

CASUSLUK İDDİALARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jensen Huang'ın dönüşüne rağmen şirket yönetimi, eski CEO'nun yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olduğu yönündeki iddialara ilişkin bağımsız soruşturmanın devam edeceğini açıkladı.

ABD istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Huang'ın ilişki yaşadığı iş kadını Alice Huang'ın Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı ile bağlantılı olduğu ve bir istihbarat görevlisiyle temas kurduğu öne sürülmüştü. Söz konusu temasların Huang ile ilişkisinin sürdüğü döneme denk geldiği iddia edilmişti.

Kadının Çin adına bilgi topladığı yönündeki iddialar henüz bağımsız biçimde doğrulanmış değil. Pekin yönetimi suçlamaları reddederken, soruşturmanın Huang'ın şirkete ait gizli bilgileri paylaşıp paylaşmadığına ilişkin boyutu da araştırılıyor.

Böylece istifasının üzerinden iki haftadan kısa süre geçen Jensen Huang, Nvidia'nın başına yeniden geçmiş oldu.

TRUMP'TAN NVIDIA YÖNETİMİNE AÇIK ÇAĞRI

Abd Başkanı Donald Trump da Jensen Huang'ın yeniden CEO koltuğuna oturmasını isteyen isimler arasında yer aldı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Nvidia yönetim kuruluna seslenerek, "Umarım Nvidia Yönetim Kurulu, Jensen Huang'ı yeniden işe alır. Bu hem şirket hem de ABD için yapılabilecek en iyi şey olacaktır" ifadelerini kullandı. Trump, daha önce de Huang'a ikinci bir şans verilmesini istediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA