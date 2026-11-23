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Türk futbolundaki bahis soruşturması süreci nedeniyle uzun süredir görev alamayan ve hakemlik kariyerine zorunlu bir ara veren Zorbay Küçük, yaklaşık 1 yıllık hasretin ardından yeşil sahalara döndü.

MENEMEN FK-ŞANLIURFASPOR MAÇINDA DÜDÜK ÇALDI

Uzun yıllar Süper Lig'de görev yapan tecrübeli hakem, geri dönüş maçında TFF 2. Lig'de oynanan Menemen FK - Şanlıurfaspor mücadelesinde düdük çaldı. Ancak 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Şanlıurfaspor cephesinden Küçük'ün yönetimine sert tepki geldi ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunulduğu duyuruldu.

EN SON EKİM 2025'TE MAÇ YÖNETMİŞTİ

Hakkındaki soruşturma süreci sebebiyle uzun süredir maç ataması yapılmayan Zorbay Küçük, bu karşılaşmadan önce en son 25 Ekim 2025 tarihinde Süper Lig'de Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan maçta görev almıştı. Aradan geçen bir yılın ardından Menemen FK - Şanlıurfaspor mücadelesiyle sahalara geri dönen Küçük, ilk maçında tartışmalı kararların odağı oldu.

ŞANLIURFASPOR'DAN KÜÇÜK'E TEPKİ: TFF'YE GİTTİLER

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, maçtaki hakem hatalarını dakika dakika kayıt altına aldıklarını ve disiplin soruşturması başlatılması için TFF'ye başvurduklarını açıkladı.

Sarı-yeşilli kulübün kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün oynanan Menemen Futbol Kulübü – Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşılaşmasında görev yapan hakemlerin kararlarına ilişkin olarak kulübümüz tarafından gerekli incelemeler yapılmıştır.

Karşılaşmanın 67. dakikasında ceza sahası içerisinde rakip takım futbolcusunun topa eliyle açıkça temas ettiği görülmesine rağmen hakem tarafından penaltı kararı verilmemiştir. Söz konusu pozisyon başta olmak üzere, karşılaşmanın farklı dakikalarında yaşanan hatalı kararlar kulübümüz tarafından detaylı şekilde değerlendirilmiştir.

Tespit edilen hatalı kararlar, dakika dakika gerekçeleriyle birlikte Merkez Hakem Kurulu'na sunulmak üzere, ilgili hakemler hakkında disiplin soruşturması başlatılması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli resmî başvurular yapılmıştır.

Kulübümüz, yaşanan olayların aydınlatılması ve sürecin açıklığa kavuşturulması amacıyla konunun sonuna kadar takipçisi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."