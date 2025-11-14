Türkiye şehitlerini uğurladı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan- Gürcistan sınırına düşmüş ve 20 asker şehit oldu.

ŞEHİTLERİMİZE SON GÖREV

Şehitler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, şehitler için dua etti. Künyeleri okunduktan sonra uçaklara taşınan şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri, TSK Komuta Kademesi, Ankara Valisi Vasip Şahin, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile şehit askerlerin aileleri katıldı.

Şehit askerlerin 19'u bugün memleketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa veriliyor. Sadece Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenaze töreni 15 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.

ANKARA 3 ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu. Daha sonra askeri bando eşliğinde cenaze arabasına taşınan şehitler İnce ve Dolapci'nin cenazesi Cebeci Şehitliği'ne, şehit Kandemir'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı'na götürüldü.

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir'in, şehit eşinin künyesini boynuna taktığı, elindeki fotoğrafını öptüğü ve eşinin kıyafetine sarıldığı görüldü. Bazı şehit yakınları, cenaze aracının geçişi esnasında aracı durdurarak dua etti.

HAVA PİLOT ÜSTEĞMEN CÜNEYT KANDEMİR

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir Kayseri'de görev yapıyordu, 31 yaşındaydı. Şehit asker geçen yıl evlenmişti. Kandemir, Azerbaycan'a gitmeden önce Ankara'da yaşayan babası Adil Kandemir'i ziyaret etmiş, helallik almıştı. Şehidin naaşı Ankara'da Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HAVA ULAŞTIRMA UZMAN ÇAVUŞ CEM DOLAPCİ

Şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin cenazesi Ankara'da Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ ÜMİT İNCE

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'nin İzmir'in Karabağlar ilçesindeki babaevine haber ulaştı. Şehidin naaşı Ankara'da Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ BURAK ÖZKAN

Askeri uçağın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, memleketi Niğde'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY İLHAN ONGAN

Bilecikli şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ NURİ ÖZCAN

Gürcistan'da C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, memleketi Karabük'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ EMRE ALTIOK

Askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un cenazesinde, polis olan kız kardeşinin ağabeyinin şapkasını takarak selam durup tabutunu okşadığı anlar yürekleri dağladı.

HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ BERKAY KARACA

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, memleketi Lüleburgaz'da düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ AKIN KARAKUŞ

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, memleketi Sakarya'nın Serdivan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'da katıldı.

HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ RAMAZAN YAĞIZ

Şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız (38) Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Osmangazi ilçesindeki evinin önünde helallik alınan şehidin cenazesi cenaze namazı ve defnedilmek üzere baba ocağı olan Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi'ne yola çıktı.

PİLOT BİNBAŞI SERDAR USLU

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan 39 yaşındaki Pilot Binbaşı Serdar Uslu memleketi Yenişehir'de dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 5 aylık hamile eşi dişhekimi Göknur Uslu ayakta durmakta güçlük çekerken, cenaze törenine Sağlık Bakanı Prof Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı.

HAVA ULAŞTIRMA UZMAN ÇAVUŞ EMRE SAYIN

Askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Tarihi Zağnospaşa Cami'nde kılınan cenaze namazı ile uğurlanan Şehit Emre Sayın'ı tanıyan tanımayan binlerce Balıkesirli şehidini dualarla defnetti.

HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ İLKER AYKUT

Azerbaycan'dan ülkemize dönüş sırasında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut, Tekirdağ'da kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

HAVA BAKIM ASTSUVAY BAŞÇAVUŞ HAMDİ ARMAĞAN KAPLAN

Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askeri personelden Hava Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan (40), memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde defnedildi. Şehidin annesi Dilşat Kaplan, evladını "Armağan'ım güle güle git" sözleriyle son yolculuğuna uğurladı. Çocukları da "Benim babam" yazısıyla vedalaştı.

ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ EMRAH KURAN

Düşen askeri kargo uçağında şehit olan Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Muğla'nın Milas ilçesinde binlerce kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı.

HAVA UÇAK BAKIM ÜSTEĞMEN EMRE MERCAN

Düşen askeri kargo uçağında 20 şehitten biri olan 27 yaşındaki Eskişehirli şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı akabinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

HAVA İKMAL ASTSUBAY KIDEMİLİ ÇAVUŞ AHMET YASİR KUYUCU

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

HAVA PİLOT BİNBAŞI NİHAT İLGEN

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 'C130' tipi askeri uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'i binlerce Kayserili son yolculuğuna uğurladı.

ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ BURAK İBBİĞİ

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 28 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, memleketi Çorum'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.