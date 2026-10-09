Kayınçosundan yediği kazık 13 yıllık dükkanını kapattırdı! Cama astığı yazı olay

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13 yıldır işlettiği dükkanını kapatma kararı alan bir esnaf, iş yerinin camına astığı yazıyla kayınbiraderi tarafından 890 bin TL dolandırıldığını öne sürdü. Yaşadıklarından kayınbiraderini ve ailesini sorumlu tutan esnaf, parasını kaybetmesinin ardından Sivas'a taşınacağını duyurdu.

"13 YILDIR İŞLETTİĞİM DÜKKANIMI KAPATMAK ZORUNDA KALDIM"

İş yerinin camına "Dükkanımı kapatıyorum" başlıklı bir yazı asan esnaf, 13 yıllık işletmesini kapatma gerekçesini anlattı.

Esnaf, yazısında "13 yıldır işlettiğim dükkanımı maalesef kapatmak zorunda kaldım. Sebebi ise beni dolandıran kayınçom" ifadelerini kullanarak kayınbiraderini suçladı.

"890 BİN LİRAMI DOLANDIRIP POLONYA'YA KAÇTI"

Kayınbiraderinin kendisini yaklaşık 890 bin TL dolandırdığını iddia eden esnaf, söz konusu kişinin eşiyle birlikte Polonya'ya gittiğini ileri sürdü.

Yazısında kayınbiraderi ve bazı aile üyelerine yönelik ağır suçlamalarda bulunan esnaf, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişilerin isimlerini de sıraladı. Ayrıca Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde bir adres bilgisine yer verdi.

"BEN SİVAS'A YERLEŞİYORUM"

Dükkanını kapatmasının ardından İstanbul'dan ayrılacağını belirten esnaf, mahalle sakinlerine de veda etti.

Yazısında, "Ben Sivas'a yerleşiyorum. Vereceğim yok, alacaklarımı helal ettim. Tüm komşularıma hakkımı helal ediyorum, sizler de ediniz." ifadelerine yer verdi.

Kendisini "Mahallenizin esnafı" olarak tanıtan işletme sahibi, duyurusunu ismiyle tamamladı. Esnafın kayınbiraderi hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarına ilişkin resmi bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği ise bilinmiyor.