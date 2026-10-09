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Yasa dışı bahis parasını kuyumcuya aktaran 12 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı

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Yasa dışı bahis parasını kuyumcuya aktaran 12 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Yasa dışı bahis parasını kuyumcuya aktaran 12 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı
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İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışmada 12 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 150 milyon liranın Arnavutköy'deki bir kuyumcuya ait hesaplara aktarıldığı saptanırken, operasyonda 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el konuldu.

  • İstanbul'da düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis gelirlerini akladığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.
  • Yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 150 milyon liranın Arnavutköy'deki bir kuyumcuya ait banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
  • Operasyon sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 daire, 11 araç, 3 motosiklet ve zanlılara ait banka hesaplarına el konuldu.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis gelirlerini akladığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

150 MİLYON LİRAYIU KUYUMCUYA AKTARMIŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği tespit edilen yaklaşık 150 milyon liranın Arnavutköy'de faaliyet gösteren bir kuyumcuya ait banka hesaplarına aktarıldığını belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından para transferleriyle bağlantılı 378 bin 350 doların elden teslim alınacağını tespit eden ekipler, şüpheliyi para alacağı sırada suçüstü yakaladı.

12 KİŞİ GÖZALTINDA

Çalışmaların devamında para transferlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerinin aktarılmasında kullanılmak üzere banka hesapları temin ettikleri belirlenen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonun ardından suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 daire, 11 araç, 3 motosiklet ile zanlılara ait banka hesaplarına el konuldu.

Kaynak: AA
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