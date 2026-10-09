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Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla

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Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla Haber Videosunu İzle
Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla
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Yan komşusunun eşine karşı sergilediği tuhaf hareketleri anlatan evli kadın, komşusunun "Kocanı bize yolla, menemen kavanozunun kapağını sıksın" talebine "Eşim müsait değil, getir bizde sıkalım" yanıtını verdiğini belirtti.

  • Bir kadın, sosyal medyada evliliğinin ilk yıllarında yan komşusunun eşine karşı sıra dışı davranışlar sergilediğini anlattı.
  • Kadın, eşi motosikletle eve geldiğinde komşusunun her zaman pencerede olduğunu ve bir şey vereceği zaman kocasının evde olduğu saatleri seçtiğini belirtti.
  • Komşu, bir gün kadına 'Kocan evdeyse bana bir yollayabilir misin? Menemen yaptım da kavanozların kapağını sıkamadım, eşin bizim eve gelip sıksın' dedi.

Sosyal medyada bir kullanıcının evliliğinin ilk yıllarında yaşadığı komşuluk ilişkisini anlatması geniş yankı uyandırdı. Yan komşusunun kötü biri olmadığını ancak eşine karşı sıra dışı ve tuhaf hareketler sergilediğini belirten kadın, yaşadığı dikkat çekici olayları sıraladı.

"NE ZAMAN KOCAM GELSE CAMDAYDI"

Eşinin motosikletle eve geldiği anlarda komşusunun her defasında pencereye çıktığını belirten kadın, şunları aktardı: "Eşim motorla geliyordu ve sesi çok çıkıyordu. Geldiğini anlayıp ne zaman cama çıksam, komşum da her zaman camdaydı. Bana bir şey vereceği zaman kocamın evde olduğu saatleri seçiyordu. Gelirken de kısacık şort ve crop giyip zile basıyor, sonra da 'Ay kocan evde miydi?' gibi tuhaf hareketler yapıyordu."   

"KOCAN EVDEYSE BANA YOLLAR MISIN?"

Bir gün komşusunun tekrar zile basarak akıllara durgunluk veren bir talepte bulunduğunu söyleyen genç kadın, olay anını şu sözlerle ifade etti: "Yine zile bastı ve 'Kocan evdeyse bana bir yollayabilir misin? Menemen yaptım da kavanozların kapağını sıkamadım, eşin bizim eve gelip sıksın' dedi. Ben de hiç tereddüt etmeden 'Eşim müsait değil, sen kavanozları bize getir evde biz sıkalım' dedim. Hâlâ düşündükçe 'Boşuna mı kıskançlık yaptım?' diyorum ama hareketleri gerçekten çok tuhaftı."  

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıYunus Türkay:

Senin bu videoyu çekmen de başlı başına fiyaskoo boş insanlarsınız

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıKAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

ne varki bunda grup çalışması yapacaklar belliki, beraber kavanoz kapağı sıkacaklar, komşuya yardım ince ve güzel bir davranıştır :)

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMustafa Doğan:

senin için normal olabilir ama dinen ve ahlaken yanlış. nefisin terbiyesi önemli

yanıt4
yanıt1
Haber Yorumları128547Ab&:

Aynı Eko gibi kadını Silivri'ye gönderin:) Ama dilo duymasın gerçi biliyor zaten ;))

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıerkan.zengin_@hotmail.com:

Gerçekleşse konulu film.. gibi olucaktı ne güzel

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarıuğur aksakallı:

sen kendin gidip kalsana yanında sende o işi görürsün nasılsa

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Ahlak yoksunu reziller

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıOflu Hakan:

kocan öğrendi artık ata gazı vermeye gider oraya

Yorum Beğen4
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