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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
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Mersin'de 14. kattan düşerek hayatını kaybeden Sezen Taş'ın cenazesi Mersin'de toprağa verilirken, acılı baba Atilla Taş cenaze töreninde güçlüklü ayakta durabildi.

  • Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş (34), Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşadığı binanın 14. katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
  • Sezen Taş'ın cenazesi Mezitli Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
  • Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş (34), düzenlenen cenaze töreninin ardından Mersin'de toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken Atilla Taş, ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları acılı babayı teskin etmeye çalıştı.

2 ÇOCUK ANNESİYDİ

Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Sezen Taş, yaşadığı binanın 14. katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Sezen Taş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla Mezitli Mezarlığı'na götürüldü.

ACILI BABA, KIZININ TABUTUNA SARILDI

Sezen Taş için Mezitli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan şarkıcı Atilla Taş'ın oldukça bitkin olduğu görüldü. Kızının tabutuna sarılan Atilla Taş, gözyaşları içinde "Babam, ben geldim babam" diyerek ağladı. Yakınları, ayakta durmakta güçlük çeken sanatçıyı teskin etmeye çalıştı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse de cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Ailenin ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı törende, kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş'ın cenazesi Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpasakenan:

Allah mekanını cennet eyler insallah, Atilla tas‘i sevmem ama bi baba olarak çok üzüldüm.

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