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Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Annesini "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan 28 yaşındaki kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

  • Yalova'da 26 Eylül 2025 tarihinde şarkıcı Güllü, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
  • Mahkeme, sanık Tuğyan Ülkem Gülter'i öz annesi Güllü'yü tasarlayarak kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti.
  • Cumhuriyet savcısı, 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Yalova'da 26 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda, ünlü şarkıcı Güllü 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş, olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran şüpheli ölüme ilişkin yargılama sürecinde sona gelindi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Davanın karar duruşmasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Savcı, toplanan deliller ve dosya kapsamı doğrultusunda sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI: KIZIMIN BU LEKEYİ TAŞIMASINI İSTEMİYORUM

Mahkemede ağlayarak savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter de suçlamaları reddederek, şöyle konuştu:

“Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Annemin düşme anını asla görmedim. Her anne-kız arasında yaşanan tartışmalar olsa bile biz anne-kızız. Mağdurum. İftiraya uğradım. Sultan'ın her zaman yanındaydım. Neden böyle yaptı bilmiyorum. Ben madem katilim, beni görmüş, neden olay anında sesini çıkarmadı. İlk mülakatı o veriyor. Benimle yaşadığı aynı şeyleri veriyor. 3,5 ay ben katil dediğim arkadaşımın yanında duramam. Korktuğu için, baskı gördüğü için bu ifadeyi verdiğine inanıyorum. Aleyhime ifade veren herkesin korktuğu için böyle davrandığını düşünüyorum. Ben sanal medyada, basında 'Anne katili' olarak lanse ediliyorum, 'Anne katili' olarak yaftalandım. Cezaevinde saçımı boyadım diye beni çekiştiriyorlar. Annemin acısını yaşayamadım ben. Kendimi anlatamadım. Ben ilahi adalete güveniyorum. Siz ne kadar ceza verirseniz verin, ben suçsuz olduğumu biliyorum. Bana iftira atanlara hakkımı helal etmiyorum. Öbür dünyada ilahi mahkemeye annemle el ele çıkacağıma inanıyorum. Kızımın bu lekeyi taşımasını istemiyorum."

MAHKEMEDEN İNDİRİMSİZ CEZA

Sanık ve avukatlarının son savunmalarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, savcının mütalaasına uyarak 28 yaşındaki Tuğyan Ülkem Gülter'i öz annesi sanatçı Güllü'yü tasarlayarak kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti.

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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

etme bulma dünyası işte

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıFuat E:

anne katili oldu. müebbet yedi. Allah kimsenin başına vermesin. şeytan çok tehlikeli

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıvedat cici:

şeytanın bile aklına gelmez haksızlık yapma

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Haber Yorumlarımurat:

Şimdi şapa oturdu işte

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıfikretmalkocoglu:

iyi oldu

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Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

Sultan da işin içinde .

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Haber Yorumlarıvedat cici:

bencede

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