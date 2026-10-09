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DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan ile Meclis’te görüşme gerçekleştirdi.

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DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan ile Meclis’te görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan ile Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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