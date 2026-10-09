DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan ile Meclis’te görüşme gerçekleştirdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan ile Meclis’te görüşme gerçekleştirdi.
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan ile Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı