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DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan ile Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı