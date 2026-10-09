Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da sezonun ilk haftasında Karşıyaka ile oynanan maç öncesi paylaştığı fotoğrafıyla dünya çapında viral olan Meryem Cabbaroğlu, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Bodrum'un 20 yaşındaki liberosu Meryem, 3 Ekim'deki Karşıyaka maçı öncesi sanal medya hesabında takımının formasıyla fotoğrafını paylaştı. Meryem Cabbaroğlu'nun sanal medya hesabından yaptığı paylaşım önce Türkiye, ardından dünya çapında viral oldu. Fotoğrafı kısa sürede Türkiye ve dünya genelinde çok sayıda sayfada paylaşılan genç yetenek, DHA'ya özel açıklamalar yaptı.

Paylaşımının bu derece ses getirmesini beklemediğini ifade eden genç libero, Bodrum'un İncileri'nin başarısı için tüm gücüyle ter döktüğünü belirtti. Annesi Rus, babası Yozgatlı olup, Ankara'da büyüyen Meryem, böyle bir ilgiyi beklemediğini belirterek hedefinin A Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyledi. Kariyerine Ankara'da başladığını ifade eden Meryem Cabbaroğlu, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, şaşırdım. Sosyal medyada her şey bir anda yayılabiliyor. İyi ve kötü yorumlarda gelebiliyor. O yüzden okumamaya ve bakmamaya çalıştım. Ailem ve arkadaşlarımdan atanlar oldu. Beklemiyordum ben bu fotoğrafı arkadaşımla tavuk pilav yerken paylaştım. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu" diye konuştu.

ANNESİ RUS, BABASI YOZGATLI, KENDİ ANKARALI

'Bunu söylediğimde genelde insanlar şaşırıyor, annem Rus babam Yozgatlı. Ben doğma büyüme Ankaralıyım' diyen Meryem, "Kendimi Ankaralı hissediyorum diyebilirim. Uzun vadedeki planlardan ziyade küçük vadedeki planlara odaklanmayı daha çok seviyorum. Burada öncelikle takım arkadaşlarımla beraber sakatlık olmadan güzel bir sezon geçirmeyi düşünüyorum. Ardından adım adım devam etmeyi planlıyorum. Milli takımdaki oyuncularımızın hepsi birer örnek. Çünkü; Türk kadınını dünya çapında çok güzel temsil ediyorlar. Her sporcunun hayali milli takım formasını taşımak. Voleyboldan, boksa, yüzmeden, okçulukta ülkemizde başarı getiren kadınlar, genç kızlarımıza da çok güzel örnek oluyor. Sınır sana çizilen bir şey değil senin ulaşabileceğin bir şey mesajını veriyor ve cesaretin mirası oluyorlar. Bizim de önceliğimiz genç kızlara, gençlere iyi bir örnek olmak" dedi.

ANTRENÖR KISTAK'IN GENÇLERE GÜVENİ TAM

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Antrenörü Adnan Kıstak ise yeni sezon öncesi genç oyunculardan kurulu kadro oluşturduklarını dile getirdi. Kıstak, "Bu sene genç ve dinamik bir kadro oluşturduk, aramıza 10 yeni oyuncu katıldı. Takımın yaş ortalaması 21'e indi. Önümüzdeki yıllar için iyi bir yatırım oldu. Bu sene iyi bir şekilde deneyim kazanacaklar. Yeni arkadaşlar yeni heyecan var. İlk maçımızı sahamızda Karşıyaka'ya kaybettik ama sezonun ilk maçı takımın 2-3 hafta sonra kendini bulacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı