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Şanlıurfa Haliliye'de denetimde 170 kilo bozuk et imha edildi, işletmeler mühürlendi

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Şanlıurfa Haliliye'de denetimde 170 kilo bozuk et imha edildi, işletmeler mühürlendi
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Şanlıurfa Haliliye'deki denetimlerde 2 kasapta 170 kilo bozuk et ele geçirildi, etler imha edildi ve 128 bin 405 TL ceza uygulandı. Süleymaniye'deki unlu mamuller işletmesinde yumurtaların tamamı çürük çıktı; işletme mühürlendi, ruhsatına el konuldu.

ŞANLIURFA'da yapılan denetimlerde 2 kasap dükkanında 170 kilo bozuk et ele geçirildi. Etler imha edilirken, yumurtaların çürüdüğü belirlenen unlu mamuller işletmesi de mühürlendi.

Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimi gerçekleştirdi. Veysel Karani ve Karşıyaka mahallelerindeki kasaplarda yapılan kontrollerde, insan sağlığını tehdit eden 170 kilogram bozulmuş et tespit edildi. Vatandaşlara ve lokantalara satılmak üzere bulundurulduğu belirtilen etler, el konularak imha edildi. İşletmelerden biri mühürlenerek faaliyetten menedilirken, mevzuata aykırılıklar nedeniyle toplam 128 bin 405 TL idari para cezası uygulandı.

YUMURTALARIN TAMAMI ÇÜRÜMÜŞ

Zabıta ekiplerinin Süleymaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir unlu mamuller işletmesinde yaptığı denetimde ise hijyen ihlalleri ortaya çıktı. İşletmede pastalarda kullanılan yumurtaların tamamının çürümüş olduğu belirlendi. Bunun üzerine iş yerine cezai işlem uygulandı, iş yeri ruhsatına el konuldu. İşletme mühürlenerek faaliyetten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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