Haberler

Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var Haber Videosunu İzle
Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi önündeki halk buluşmasında fon soruşturması üzerinden yaşanan isim karışıklığına ilişkin konuştu. YENİ Parti lideri Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasından özür dilerken Ümit Özlale'nin de iftiraya maruz kaldığını ancak özür dilenmediğini söyledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'deki halk buluşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkındaki yanlış isimlendirme nedeniyle özür diledi. YENİ Parti lideri, partisinin İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin de iftiraya maruz kaldığını ancak özür dilenmediğini belirterek "Burada iki yüzlülük var." dedi. 

MERSİN'DE BAKAN GÖKTAŞ'IN BABASINDAN ÖZÜR DİLEDİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti. Konuşmasının bir bölümünü fon soruşturması kapsamında ortaya atılan iddialara ayıran YENİ Parti Genel Başkanı Özgür  Özel, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamalarında yaşanan isim karışıklığına değindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkında ortaya atılan iddianın yanlış isimlendirmeden kaynaklandığını belirten YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın babasından özür diledi. 

"AMCAMDAN BEN ÖZÜR DİLERİM AMA BURADA İKİ YÜZLÜLÜK VAR"

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, Bakan Göktaş'ın babasının yaşadığı rahatsızlığı anladığını ifade ederken diğer ailelerin de benzer hassasiyeti hak ettiğini savundu. "Amcamdan ben özür dilerim ama burada iki yüzlülük var" diyen Özel, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin de isim benzerliği üzerinden iftiraya uğradığını savundu.

Kaynak: Haberler.com
Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı

Bağdat Caddesi'nde şaşkına çeviren görüntü
Şu geldiğimiz hale bakın! Öz babasından haraç istedi, sonrası facia

Şu geldiğimiz hale bakın! Öz babasından haraç istedi, sonrası facia
Şarkıcı Lara'dan Atilla Taş'ın acısına sessiz kalan ünlülere sert tepki: Bu kadar mı vefasızsınız?

Atilla Taş'ın acısı Lara'yı isyan ettirdi: Ne kadar acımasızsınız!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın annesine yazdığı mesaj yürek burktu: Kalbimiz bir atıyor

Sezen Taş'ın annesiyle mesajları yürek burktu: Kalbimiz bir atıyor
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti

Murat Cemcir'in çöküşü
Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları

Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınlara büyük şok

Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş

Fenerbahçe'nin yolladığı yıldız tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Trabzonspor'da ana hedef Gedson Fernandes

Süper Lig'de dördüncü Gedson Fernandes dönemi: Görüşmeler başlıyor
Yasa dışı bahis gelirlerine bağış kılıfı! 4 şirkete kayyum atandı

Yasa dışı bahis gelirlerine "bağış" kılıfı! 4 şirkete kayyum atandı
New York’ta ICE dehşeti! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu

5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu