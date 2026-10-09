Haberler

Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Generation Foot'tan transfer ettiği 18 yaşındaki Amara Diouf, henüz sarı-lacivertli formayla resmi bir karşılaşmaya çıkamadan transferin gözdesi oldu. Ağır sakatlığını geride bırakarak takımla çalışmalara başlayan Senegalli futbolcuya Süper Lig'den talipler çıktı. Genç oyuncunun ara transfer döneminde kiralık gönderilmesi gündemde.

  • Fenerbahçe'nin Generation Foot'tan transfer ettiği 18 yaşındaki Amara Diouf, uzun süren sakatlığın ardından takımla antrenmanlara başladı.
  • Amara Diouf'un lisansı çıkarılmadığı için ara transfer dönemine kadar resmi karşılaşmalarda forma giyemeyeceği belirtildi.
  • Süper Lig'den birkaç kulübün Amara Diouf'u ara transfer döneminde kiralamak istediği ve sezon sonuna kadar kiralanabileceği, transfer konusunda henüz resmi bir karar açıklanmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Senegal ekibi Generation Foot'tan kadrosuna kattığı Amara Diouf, uzun süren sakatlık döneminin ardından takımla antrenmanlara başladı.

18 yaşındaki futbolcunun lisansı çıkarılmadığı için ara transfer dönemine kadar resmi karşılaşmalarda forma giyemeyeceği belirtildi. Sarı-lacivertli takımla henüz bir dakika bile resmi maçta görev alamayan genç oyuncunun geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ ÇIKTI

Fanatik'in haberine göre, Amara Diouf'u Süper Lig'den birkaç kulüp kadrosuna katmak istiyor. Genç futbolcunun düzenli forma giyerek maç tecrübesi kazanmasını isteyen kulüplerin, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği ifade ediliyor.

İSMAİL KARTAL'IN GÖZÜNE GİRMEYE ÇALIŞACAK

Ağır sakatlığını atlatan Diouf, ara transfer dönemine kadar olan süreçte teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmek için çalışacak. Genç futbolcunun antrenman performansı ve teknik heyetin değerlendirmesi, geleceğine ilişkin kararda belirleyici olacak.

KİRALIK AYRILIK GÜNDEMDE

Fenerbahçe formasıyla henüz resmi maça çıkmayan Amara Diouf'un sezonun kalan bölümünü başka bir Süper Lig takımında geçirmesi ihtimaller arasında yer alıyor. Senegalli oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanabileceği belirtilirken transfer konusunda henüz resmi bir karar açıklanmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecek

Sinemalarda bu hafta korku rüzgarı esecek!

Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi

Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları
Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum

Katilden mahkemede hakimi çıldırtan sözler: 'Eks' olmuşum

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı

İlçeyi sarsan olay! Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi

Milyonların merakla beklediği toplantıya böyle gitti
Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?

Şili'de sel felaketi! Sulara kapılan sürücü dehşet anlarını kaydetti

Korku filmi değil gerçek!
Ukrayna'da kan donduran görüntü! 74 yaşındaki kadını yere savurdu

Bunu yapan insan olamaz!
Barış Alper Yılmaz'ın kabus sezonu geri döndü

Böylesini kendisi bile beklemiyordu! Tam 3 yıl sonra yeniden...