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Cenazede dikkat çeken detay! Sedat Peker de Atilla Taş'ın acısını paylaştı

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Cenazede dikkat çeken detay! Sedat Peker de Atilla Taş'ın acısını paylaştı Haber Videosunu İzle
Cenazede dikkat çeken detay! Sedat Peker de Atilla Taş'ın acısını paylaştı
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Mersin'deki bir sitede 14’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken Atilla Taş'ı yakınları teskin ederken, törene Sedat Peker'in de çelenk gönderdiği görüldü.

  • Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesindeki Liparis 5 Tatil Sitesi'nde 14'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi.
  • Sezen Taş'ın cenazesi Mezitli Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
  • Cenazeye Sedat Peker çelenk gönderdi.

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi’ndeki Liparis 5 Tatil Sitesi’nde dün sabah saatlerinde meydana gelen acı olayda, şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR 

Eşiyle yaşadığı ayrılık sürecinin ardından psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen ve intihar ihtimali üzerinde durulan Sezen Taş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Tören için Mezitli Mezarlığı'na getirilen cenazeye Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse, aile yakınları, müzisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sırasında gözyaşlarına boğulan baba Atilla Taş'ı yakınları ve dostları güçlükle teskin etti. Sezen Taş'ın naaşı kılınan namazın ardından toprağa verildi.

SEDAT PEKER'DEN ÇELENK

Siyasilerden ve sanat dünyasından pek çok ismin taziye mesajı ilettiği törende, Sedat Peker'in de cenazeye çelenk göndererek Atilla Taş'ın acısını paylaştığı görüldü.

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBAYCAN:

Sedat Abim

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

normal bir toplum değiliz. bu kesin

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Haber Yorumlarıkadir kınay:

kesinlikle güzel davranış

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