Cenazede dikkat çeken detay! Sedat Peker de Atilla Taş'ın acısını paylaştı

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Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi’ndeki Liparis 5 Tatil Sitesi’nde dün sabah saatlerinde meydana gelen acı olayda, şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Eşiyle yaşadığı ayrılık sürecinin ardından psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen ve intihar ihtimali üzerinde durulan Sezen Taş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Tören için Mezitli Mezarlığı'na getirilen cenazeye Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse, aile yakınları, müzisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sırasında gözyaşlarına boğulan baba Atilla Taş'ı yakınları ve dostları güçlükle teskin etti. Sezen Taş'ın naaşı kılınan namazın ardından toprağa verildi.

SEDAT PEKER'DEN ÇELENK

Siyasilerden ve sanat dünyasından pek çok ismin taziye mesajı ilettiği törende, Sedat Peker'in de cenazeye çelenk göndererek Atilla Taş'ın acısını paylaştığı görüldü.

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