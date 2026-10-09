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Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan zanlılardan 2'si daha tutuklandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan polis memuru ve mübaşir tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si daha tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İ.A, polis memuru M.K, mübaşir H.C, zabıt katibi S.Y. ile çarşı ve mahalle bekçisi A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. ile H.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Y.S'nin, eğlence mekanı işleten babası E.S'nin usulsüz ve suç teşkil eden eylemlerde bulunduğunu iddia ederek, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine ihbarda bulunması üzerine, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Y.S'nin yanı sıra eğlence mekanı sahibi babası E.S, işletme müdürü E.Ş. ile C.T, T.E, E.S. ve Y.K. gözaltına alınmıştı.

WhatsApp yazışmaları ve para transferleri incelenen şüpheliler ile aralarında irtibat veya mali hareketler bulunduğu tespit edilen Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İ.A, polis memuru M.K, mübaşir H.C, zabıt katibi S.Y, çarşı ve mahalle bekçisi A.Y. de yakalanmıştı.

Zanlılardan Y.S, C.T, E.S. ve Y.K. dün savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmiş, E.S. ve T.E. tutuklanmış, E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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