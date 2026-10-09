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Uçak indikten sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! 28 yaşındaki yolcu ölü bulundu

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Uçak indikten sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! 28 yaşındaki yolcu ölü bulundu
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Meksika'da 28 yaşındaki Abidai López Solís, ailesini ziyaret etmek için bindiği uçakta hayatını kaybetti. Uçak iniş yaptıktan sonra genç kadının koltuğundan kalkmadığını fark eden yolcular, kendisini uyandırmaya çalıştı ancak yanıt alamadı. Sağlık ekipleri Solís'in yaşamını yitirdiğini belirlerken, ölümünün kalp ve solunum durması sonucu gerçekleştiği açıklandı.

  • Meksika'da Tijuana'dan Tapachula'ya sefer yapan Volaris Havayolları uçağında 28 yaşındaki Abidai López Solís, iniş sonrası yolcuların kabinden ayrılmaya başladığı sırada koltuğunda hareketsiz halde bulundu.
  • Adli incelemelerde Solís'in kalp ve solunum durması sonucu doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği değerlendirildi.
  • Uçuş sırasında herhangi bir sağlık sorunu bildirilmediği ve uçağın acil iniş yapmasını gerektirecek bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Meksika'da Tijuana'dan Chiapas eyaletindeki Tapachula Uluslararası Havalimanı'na sefer yapan Volaris Havayolları'na ait uçakta 28 yaşındaki Abidai López Solís, koltuğunda hareketsiz halde bulundu. Uçağın inişinin ardından yolcuların kabinden ayrılmaya başladığı sırada genç kadının yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

YANINDAKİ YOLCULAR FARK ETTİ

Volaris Havayolları'nın 3358 sefer sayılı uçağı, 7 Ekim Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Tapachula Uluslararası Havalimanı'na planlandığı şekilde iniş yaptı.

Yolcular uçaktan inmeye hazırlanırken 28 yaşındaki Abidai López Solís'in yerinden kalkmadığı fark edildi. Aynı sırada oturan yolcular, genç kadını uyandırmaya çalıştı ancak herhangi bir tepki alamadı.

Bunun üzerine durum kabin görevlilerine bildirildi. Uçağa çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

UÇUŞ SIRASINDA HERHANGİ BİR ACİL DURUM BİLDİRİLMEDİ

Genç kadının hayatını kaybettiği uçuş sırasında herhangi bir sağlık sorunu bildirilmediği ve uçağın acil iniş yapmasını gerektirecek bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Uçağın planlanan saatte havalimanına ulaşmasının ardından yolcular tahliye edilirken sağlık ekipleri genç kadının bulunduğu koltukta inceleme yaptı. Havalimanı görevlileri de olay yerine sevk edilirken Solís'in cansız bedeni, savcılık yetkililerinin gözetiminde uçaktan çıkarıldı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp birimine götürüldü. Adli incelemelerde Solís'in kalp ve solunum durması sonucu yaşamını yitirdiği ve ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı değerlendirildi.

Chiapas Eyalet Savcılığı ise otopsinin ayrıntılı sonuçlarını henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

AİLESİNİ ZİYARET ETMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ

Chiapas eyaletinin Acacoyagua kentinden olduğu öğrenilen Abidai López Solís'in, ailesini ziyaret etmek amacıyla bölgeye seyahat ettiği belirtildi. Genç kadının yakınları, 8 Ekim Perşembe günü Chiapas Eyalet Savcılığına giderek cenazenin kimlik tespitini gerçekleştirdi.

Solís'in cenazesi, defnedilmek üzere ailesi tarafından memleketi Acacoyagua'ya götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Volaris Havayolları, yolcusunun beklenmedik ölümüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Yetkililerin olayla ilgili incelemesi devam ederken genç kadının ölümünde herhangi bir suç unsuruna işaret eden bulgu bildirilmedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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