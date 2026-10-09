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7.6 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri

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7.6 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Panama'nın güney kesimlerinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Kolombiya ve Ekvador'un yanı sıra Orta Amerika'nın Pasifik kıyısındaki bazı bölgeler için tsunami uyarısı yayımladı. Ülkede pek çok bina yıkıldı.

  • ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Panama'nın güney kesimlerinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
  • Deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte, seyrek nüfuslu kırsal La Pitaloza yerleşim yeri yakınlarında meydana geldi.
  • ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından gelecek 3 saat için Panama, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika kıyılarının bazı kesimleri ile ABD'nin Hawaii ada eyaleti için tsunami uyarısı yayımladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Panama'nın güney kesimlerinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Kolombiya ve Ekvador'un yanı sıra Orta Amerika'nın Pasifik kıyısındaki bazı bölgeler için tsunami uyarısı yayımladı.

PANAMA'DA 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Panama'nın güney kesimlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü ilk olarak 8.0 olarak açıklarken, daha sonra 7.6 olarak güncelledi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilen depremin merkez üssünün seyrek nüfuslu bir bölgedeki kırsal La Pitaloza yerleşim yeri yakınları olduğu belirtildi.

BİNALAR YIKILDI

Bölgede hasar tespit çalışmaları ve durum değerlendirmeleri sürerken, ilk açıklamalarda can kaybı, yaralanma veya maddi hasara ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Birçok binanın yıkıldığı görüldü.

Depremin hissedildiği bölgelerde vatandaşların ev ve iş yerlerini tahliye ederek, sokaklara çıktığı bildirildi. Sarsıntıların başkent Panama'nın yanı sıra komşu ülke Kosta Rika'da da hissedildiği belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından gelecek 3 saat için Panama, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika kıyılarının bazı kesimleri için tsunami uyarısı yayımladı.

Uyarıda, ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Hawaii ada eyaleti için de tsunami riski bulunduğu belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMali Hukuk:

bizde 7.6 oldu 300 bin kişi öldü bakalım burda kaç kişi ölecek

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Yok 500 milyon hmna

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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Bizdeki binalar deprem olmadan yıkılıyor. 76 yı düşünmek bile istemiyorum.

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Haber YorumlarıKadir bektaşoğlu:

Allah beterinden korusun

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Haber Yorumlarıhakhukuh:

yaralarımızı hatırlatı Allah kimseye yaşatmasın

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