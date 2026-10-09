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Ukraynalı genç kızın "Sıradan bir gün" notuyla paylaştığı videoya bakın

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Ukraynalı genç kızın 'Sıradan bir gün' notuyla paylaştığı videoya bakın Haber Videosunu İzle
Ukraynalı genç kızın 'Sıradan bir gün' notuyla paylaştığı videoya bakın
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Ukrayna'da genç bir kızın peş peşe patlayan bomba ve silah sesleri eşliğinde çektiği video dikkat çekti. Çatışma seslerine aldırış etmeden "Ukrayna'da sıradan bir gün" notuyla paylaşım yapan genç kızın sergilediği rahat tavırlar izleyenleri hayrete düşürdü.

  • Ukraynalı genç bir kız, arkasında patlama ve silah sesleri yükselirken çektiği videoyu "Ukrayna'da sıradan bir gün" notuyla paylaştı.
  • Genç kızın çatışma seslerine aldırış etmeden sakin tavırlarla çekim yapması izleyenleri şaşırttı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş halkın gündelik yaşamının bir parçası haline gelirken, Ukraynalı genç bir kızın paylaştığı video dikkat çekti. Arkasında patlama ve silah sesleri yükselirken çektiği görüntüyü "Ukrayna'da sıradan bir gün" notuyla paylaşan genç kızın rahat tavırları izleyenleri hayrete düşürdü.

Ukrayna’da süregelen savaş ortamı ve çatışma sesleri, bölgede yaşayan vatandaşlar için adeta günlük hayatın kanıksanan bir gerçeğine dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan son görüntü ise savaşın yarattığı bu durumun çarpıcı bir örneğini gözler önüne serdi.

BOMBA SESLERİNE ALDIRMADAN VİDEO ÇEKTİ

Ukraynalı genç bir kız, çevresinde peş peşe patlayan bomba ve yükselen silah seslerine rağmen oldukça sakin bir şekilde kamera karşısına geçti. Yaşanan tehlikeye ve yükselen çatışma seslerine aldırış etmeden çekim yapmaya devam eden genç kız, o anları "Ukrayna'da sıradan bir gün" notuyla kaydetti.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ 

Savaşın gölgesinde yaşamaya alışan genç kızın soğukkanlı ve rahat tavırları, videoyu izleyen binlerce kişiyi şaşkına çevirdi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

gün sıradan olabilir ama kız hiç de sıradan değil. akıllara zarar...

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Haber YorumlarıSadık:

Kimsenin hayret ettigi yok

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Haber Yorumlarıilyas memişoğlu:

bizde de sıradan her gün zam üstüne zamciklar uçuşuyor. ??

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Haber YorumlarıHalis demir:

zelenski bunu askere al rahatmı deyilmi orada belli olur.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Keşke Suriyelilerden önce Ukraynalılar Ülkemize yerleşseydi.

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