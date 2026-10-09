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Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama

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Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama Haber Videosunu İzle
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
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İstanbul Maltepe'de 37 yıllık 7 katlı apartmanın üç katının çökmesi sonucu 5 kişinin can verdiği faciada ilk tutuklama kararları çıktı. Gözaltına alınan binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı.

  • Maltepe'de 7 katlı binanın 3. katının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi sağ olarak kurtarıldı.
  • Binanın mimarı ve şantiye şefi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
  • Bilirkişi ön raporunda, binaya ruhsat dışı yapılan 3, 4, 5 ve 6'ncı katlar için 1989 ve 1990 tarihlerinde alınan yıkım kararlarının uygulanmadığı tespit edildi.

Maltepe'de 5 kişinin can verdiği çöken binaya ilişkin soruşturmada mimar ve şantiye şefi tutuklandı.

ÇÖKEN BİNADA 5 KİŞİ CAN VERDİ

Dün saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ olarak kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti. Dün sabah saatlerinden bu yana aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan, Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt'un cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı.

2 TUTUKLAMA KARARI

Olayın ardından gözaltına alınan binanın mimarı ve şantiye şefi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki isim de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YIKIM KARARI UYGULANMADI

Binanın yıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi ön raporunda, binadaki ruhsata aykırı imalatlara ilişkin 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihlerinde yapı tatil tutanakları düzenlendiği, söz konusu aykırılıkların binanın çöktüğü tarihte de mevcut olduğu kaydedildi. Tutanaklar doğrultusunda, 14 Ağustos 1989 ve 11 Haziran 1990 tarihlerinde alınan belediye encümeni kararlarıyla binaya ruhsat dışında sonradan yapılan 3, 4, 5 ve 6'ncı katların yıkılmasına karar verildiği ancak yıkım kararlarının uygulanmadığı tespit edildi.

Raporda ayrıca, yapı ruhsatında fenni mesul olarak belirtilen mimar Hasan Balcı ile şantiye şefi olarak belirtilen Mevlüt Okumuş'un binanın çökmesinde kusurlarının bulunduğu ifade edildi. Binanın mimarı, sahipleri ve o dönemde şantiyeden sorumlu kişinin de olayda kusurlu olduğu yönünde değerlendirmelere yer verildi.

BETON ÖRNEKLERİNDE DENİZ KABUKLARI GÖRÜLDÜ

Çalışmalar kapsamında ekipler, çöken binanın molozlarından beton örnekleri almaya başladı. Örneklerin alındığı sırada beton parçalarının arasında deniz kabuğu bulunduğu görüldü. Ortaya çıkan görüntüler, binanın yapımında kullanılan malzemelerin niteliğine ilişkin dikkat çekti.

Binadan alınan örneklerin incelenmesiyle birlikte çöküşün nedenine ve yapının dayanımına ilişkin teknik değerlendirmelerin netleşmesi bekleniyor.

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Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEag Mim:

iyice kafayı yediler tutuklanacak biri varsa denetlemeyenlerdir adamlar kaçak kat çıkmış ne alakası var mimarla ?

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Haber YorumlarıCengiz T:

Herm denetim kusurlu hem de müteahhit kusurlu!

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Haber YorumlarıKemal Tekinay:

YIKIM KARARI UYGULANMADI Binanın yıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi ön raporunda, binadaki ruhsata aykırı imalatlara ilişkin 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihlerinde yapı tatil tutanakları düzenlendiği, söz konusu aykırılıkların binanın çöktüğü tarihte de mevcut olduğu kaydedildi. Tutanaklar doğrultusunda, 14 Ağustos 1989 ve 11 Haziran 1990 tarihlerinde alınan belediye encümeni kararlarıyla binaya ruhsat dışında sonradan yapılan 3, 4, 5 ve 6'ncı katların yıkılmasına karar verildiği ancak yıkım kararlarının uygulanmadığı tespit edildi. GOREVINI YAPMIYAN PERSONEL TUTUKLANIP HESAP VERSIN..VERSINKI, IMAR YOLSUZLUGU YAPILMASIN, CAYDIRICI OLSUN,

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Haber Yorumlarıselim onan:

Tutuklansa ne olacak olan giden verimi gelecek Denetim eksikliği var şikayetler dikkate alınmıyor Buna benzer kaç tane çimere şikayetim var kaideye bile alınmadı hem vallahi hem billahi

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Haber Yorumlarısezai sahpazoglu:

oh ne güzel hemen suçluyu buldunuz.buravo size.??????.devletin suçunu mimara şantiye şefine atın oh ne güzel dünya.denetim eksikliğinden tutuklanan kimse yok.bu adalet yerini buldumu şimdi.

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