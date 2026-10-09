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TFF, toplantının ardından yeni atamaları da duyurdu

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TFF, toplantının ardından yeni atamaları da duyurdu
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, alınan kararlar doğrultusunda olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Toplantıda alınan kararlar ve yeni atamalar da resmi olarak duyuruldu.

  • TFF Yönetim Kurulu, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı.
  • TFF, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı.
  • TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün toplandı. Toplantının ardından alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.  Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen toplantının ardından olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldığını bildirdi. TFF, ayrıca Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF'DE 5 İSTİFA BİRDEN

Yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü genel kurul talebine karşın TFF Başkanı bu talebi kabul etmedi. Bu gelişme üzerine TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin istifa etti. Böylece TFF yönetimi, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında Temmuz 2027'deki olağan seçime kadar görevde olacak.

ALINAN KARARLAR VE YENİ ATAMALAR 

Öte yandan TFF, bugünkü toplantıda alınan kararları resmen açıkladı. İstifa eden üyelerin yerine atanan isimler de duyuruldu. 

Federasyondan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz’ün atanmasına karar verilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu’na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır."

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