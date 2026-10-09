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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Aşk-ı Memnu'da Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden dikkat çekti. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini üstlendiği dizideki performansıyla hafızalara kazınan oyuncunun son fotoğrafları ilgi gördü.

  • Pelin Ermiş, Aşk-ı Memnu dizisinde Ziyagil ailesinin evinde çalışan Cemile karakterini canlandırdı.
  • Aşk-ı Memnu 2008 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başladı ve 2010 yılında final yaptı.
  • Pelin Ermiş, Aşk-ı Memnu'nun ardından Vazgeç Gönlüm, Adını Feriha Koydum, Emir'in Yolu ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol aldı.

Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Oyuncunun son fotoğrafları, dizinin yayınlandığı dönemi hatırlattı.

AŞK-I MEMNU'NUN CEMİLE'Sİ YILLAR SONRA YENİDEN DİKKAT ÇEKTİ

2008 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Aşk-ı Memnu, Türk televizyon tarihinin en çok hatırlanan dizileri arasında yer alıyor.  Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin başrollerini üstlendiği yapım, 2010 yılında final yapmasına rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Dizinin unutulmayan karakterlerinden biri de Cemile'ydi. Ziyagil ailesinin evinde çalışan Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş, başarılı oyunculuğuyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

PELİN ERMİŞ'İN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Aşk-ı Memnu'nun finalinin üzerinden 16 yıl geçerken dizinin oyuncularının bugünkü yaşamları da merak ediliyor. Bir dönemin sevilen karakterlerinden Cemile'yi canlandıran Pelin Ermiş, son fotoğraflarıyla yeniden ilgi odağı oldu.

AŞK-I MEMNU'DAN SONRA BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Pelin Ermiş, Aşk-ı Memnu'nun ardından oyunculuk kariyerini farklı televizyon projeleriyle sürdürdü. Vazgeç Gönlüm, Adını Feriha Koydum, Emir'in Yolu ve Hangimiz Sevmedik gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Kaynak: Haberler.com
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