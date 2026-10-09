AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e fon tepkisi! 'Bedelini sandıkta ödeyecekler'

Ak Parti Genel Sekreteri İnan, NTV’de katıldığı canlı yayında fon soruşturması sürecinde partisine ve hükümete yöneltilen iddialara yanıt verdi. İnan, iddiaların “yalan ve iftira” olduğunu savunarak Yeni Parti'ye sert sözlerle yüklendi.

“FON ŞEYTANLARIYLA MÜCADELE EDİYORUZ”

Fon dolandırıcılığıyla mücadele ettiklerini belirten İnan, Yeni Parti'nin bu mücadeleyi yürütenleri hedef aldığını ileri sürdü. İnan, “Burada biz bu dolandırıcılığı ortaya koyanlarla, bu fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz. Ama Özgür Özel ve arkadaşları bu mücadelede ortaya bir gayret koyan hangi durum varsa bununla mücadele eden kişileri hedefe koyuyorlar” dedi.

FETÖ BENZETMESİ

Yeni Parti'nin benzer bir tutumu daha önce de sergilediğini öne süren İnan, “Biz Özgür Özel ve arkadaşlarından bunu daha öncesinde de gördük. Biz FETÖ’cülerle, alçak FETÖ’cülerle mücadele ederken onlar FETÖ’cülerle mücadele edenleri hedefe koymayı tercih etmişlerdi” ifadelerini kullandı.

“ASLA OPERASYON ÇEKTİRMEYİZ”

Partilerine ve hükümete yönelik bir operasyon girişimi olduğunu iddia eden İnan, “Biz hiçbir şekilde partimize ve hükümetimize, gerek Yeni Parti kılığından gerekse bu kiralık gazeteci görünümlü sözlü aparatlara, asla partimize ve hükümetimize operasyon çektirmeyiz” diye konuştu.

İnan, usulsüzlüğe karışanların korunmayacağını da vurguladı:

“Biz parti olarak asla burada bir sıkıntılı işe bulaşan kim varsa bunun örtbas edilmesine ne müsaade ederiz ne de bir tane arkadaşımızı, ne de bir tane partilimizi, ne de bir tane bakanımızı bu yalanlara, bu iftiralara, bu sosyal medya operasyonlarına kurban ederiz.”

“OPERASYONU ÇÖZDÜK, ELLERİNDE PATLADI”

Söz konusu operasyonun dün itibarıyla deşifre olduğunu ileri süren İnan, “Buradaki operasyonu zaten dün itibarıyla gördük, ellerinde patladı. Operasyonu da çözdük” dedi. İnan, işin arkasındakileri kamuoyuna anlatmayı sürdüreceklerini de belirtti.

“HESABINI HUKUKİ ZEMİNDE SORACAĞIZ”

Hukuki yollara başvuracaklarını açıklayan İnan, “Hukuki olarak da tüm haklarımızı, partimizin tüzel kişiliğine olan tüm saldırıların hesabını hukuki zeminde teker teker soracağız” ifadesini kullandı.

İnan, Yeni Parti'ye yönelik sözlerini şöyle tamamladı:

“Fakat Özgür Özel ve arkadaşları atmış oldukları bu yalanların, bu iftiraların bedelini hem sandıkta hem de milletimizin huzurunda hem de her türlü siyasal zeminde mutlaka ödeyecek.”

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Kaynak: Haberler.com