Haberler

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e fon tepkisi! "Bedelini sandıkta ödeyecekler"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e fon tepkisi! 'Bedelini sandıkta ödeyecekler' Haber Videosunu İzle
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e fon tepkisi! 'Bedelini sandıkta ödeyecekler'
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve partisini fon dolandırıcılığıyla mücadele edenleri hedef almakla suçladı. İnan, partilerine ve hükümete yönelik "operasyonu çözdüklerini" söyleyerek partilerine yönelik saldırıların hesabını hukuki zeminde soracaklarını ifade etti.

  • AK Parti Genel Sekreteri İnan, fon soruşturması sürecinde partisine ve hükümete yöneltilen iddiaların "yalan ve iftira" olduğunu savundu.
  • İnan, Yeni Parti'nin fon dolandırıcılığıyla mücadele edenleri hedef aldığını ve partisine yönelik bir operasyon girişimi olduğunu ileri sürdü.
  • İnan, usulsüzlüğe karışanların korunmayacağını, partisinin tüzel kişiliğine yönelik saldırıların hesabının hukuki zeminde sorulacağını ve Yeni Parti'nin iddiaların bedelini sandıkta ödeyeceğini belirtti.

Ak Parti Genel Sekreteri İnan, NTV’de katıldığı canlı yayında fon soruşturması sürecinde partisine ve hükümete yöneltilen iddialara yanıt verdi. İnan, iddiaların “yalan ve iftira” olduğunu savunarak Yeni Parti'ye sert sözlerle yüklendi.

“FON ŞEYTANLARIYLA MÜCADELE EDİYORUZ”

Fon dolandırıcılığıyla mücadele ettiklerini belirten İnan, Yeni Parti'nin bu mücadeleyi yürütenleri hedef aldığını ileri sürdü. İnan, “Burada biz bu dolandırıcılığı ortaya koyanlarla, bu fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz. Ama Özgür Özel ve arkadaşları bu mücadelede ortaya bir gayret koyan hangi durum varsa bununla mücadele eden kişileri hedefe koyuyorlar” dedi.

FETÖ BENZETMESİ

Yeni Parti'nin benzer bir tutumu daha önce de sergilediğini öne süren İnan, “Biz Özgür Özel ve arkadaşlarından bunu daha öncesinde de gördük. Biz FETÖ’cülerle, alçak FETÖ’cülerle mücadele ederken onlar FETÖ’cülerle mücadele edenleri hedefe koymayı tercih etmişlerdi” ifadelerini kullandı.

“ASLA OPERASYON ÇEKTİRMEYİZ”

Partilerine ve hükümete yönelik bir operasyon girişimi olduğunu iddia eden İnan, “Biz hiçbir şekilde partimize ve hükümetimize, gerek Yeni Parti kılığından gerekse bu kiralık gazeteci görünümlü sözlü aparatlara, asla partimize ve hükümetimize operasyon çektirmeyiz” diye konuştu.

İnan, usulsüzlüğe karışanların korunmayacağını da vurguladı: 

“Biz parti olarak asla burada bir sıkıntılı işe bulaşan kim varsa bunun örtbas edilmesine ne müsaade ederiz ne de bir tane arkadaşımızı, ne de bir tane partilimizi, ne de bir tane bakanımızı bu yalanlara, bu iftiralara, bu sosyal medya operasyonlarına kurban ederiz.”

“OPERASYONU ÇÖZDÜK, ELLERİNDE PATLADI”

Söz konusu operasyonun dün itibarıyla deşifre olduğunu ileri süren İnan, “Buradaki operasyonu zaten dün itibarıyla gördük, ellerinde patladı. Operasyonu da çözdük” dedi. İnan, işin arkasındakileri kamuoyuna anlatmayı sürdüreceklerini de belirtti.

“HESABINI HUKUKİ ZEMİNDE SORACAĞIZ”

Hukuki yollara başvuracaklarını açıklayan İnan, “Hukuki olarak da tüm haklarımızı, partimizin tüzel kişiliğine olan tüm saldırıların hesabını hukuki zeminde teker teker soracağız” ifadesini kullandı.

İnan, Yeni Parti'ye yönelik sözlerini şöyle tamamladı: 

“Fakat Özgür Özel ve arkadaşları atmış oldukları bu yalanların, bu iftiraların bedelini hem sandıkta hem de milletimizin huzurunda hem de her türlü siyasal zeminde mutlaka ödeyecek.”

İlgili Haberler
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! 'İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek'Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! "İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek"
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyimMustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladıÖzgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı fon soruşturmasında gözaltına alındıGazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı fon soruşturmasında gözaltına alındı
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecekFon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı

Gece yarısı çevirmeye takıldı, gerçeği öğrenince şoke oldu
İstanbul'da okula saldırı paniği! Ses kaydını dinleyen polis harekete geçti

İstanbul'da infial yaratan ses kaydı
İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi

Market rafında isyan ettiren görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Tarihi Emevi Camisi 13 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Tam 13 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhuge filler:

Bu muhalefet oldukça biz bu gavallar tarafından yönetilmeye devam ederiz tipe sıfata yemeden çatlayacak sorsak domuz yemek haram der...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıABDURRAHİM ÖZKALDI:

yersen.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti

Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti
Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak

Hande Erçel Almanya yolcusu! Yeni projesi belli oldu
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

Atilla Taş kızının tabutuna sarılıp feryat etti: Babam, ben geldim

Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti

Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti
Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?

Öğretmen de bunu yaparsa! Okul önünde kendisini uyaran bekçiye saldırdı

Bir de öğretmen olacak! Okul önünde yaptıkları pes dedirtti
Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor

Gazi yasağa isyan etti: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmadı
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar günü! Tuğyan'ın avukatı adliyeye korumalarla geldi

Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan'ın avukatı korumalarla geldi