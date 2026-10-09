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TFF seçim kararını verdi: 5 istifa peş peşe

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TFF seçim kararını verdi: 5 istifa peş peşe
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında seçim gündemiyle ilgili karar alındı. Alınan karara göre, mevcut yönetim göreve devam edecek. Toplantıda çoğunluk, yapılan oylamanın ardından "7'ye 5 göreve devam" kararı aldı. Bu karara karşı çıkan isimler arasında yer alan TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ile birlikte Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin, görevlerinden istifa etti.

  • TFF Yönetim Kurulu toplantısında olağanüstü seçim kararı 7'ye 5 oyla reddedildi.
  • TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin görevinden istifa etti.
  • TFF seçimleri daha önceden belirlenen normal takvim doğrultusunda yapılacak.

Türk futbolunun gündeminde üst sıralarda yer alan olağanüstü seçimli genel kurul tartışmalarına son nokta konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirdiği kritik toplantıyı tamamladı.

TFF'DE SON KARAR ÇIKTI: SEÇİM YOK

Riva'da düzenlenen toplantıda, son dönemde gündemi meşgul eden erken seçim talepleri masaya yatırıldı. Yapılan toplantıda seçim kararının oylandığı, oylama sonucunda 7'ye 5 devam kararının alındığı belirtildi. Oylamanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun olağanüstü bir seçim kararı alınmayacağını belirterek, federasyon seçimlerinin daha önceden planlanan ve belirlenen normal takvim doğrultusunda gerçekleştirileceğini kurula ilettiği ifade edildi. 

TFF'DE 5 İSTİFA BİRDEN

Toplantıda 7 isim göreve devam edilmesini, 5 kişi ise edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Seçim isteyen 5 isim görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu isimler TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz başta olmak üzere Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin oldu.

MECNUN OTYAKMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Görevinden istifa eden TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, istifa kararlarının gerekçesini ifade ederek, "Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur. Montella'nın durumu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır." dedi. 

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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarımesut:

Galatasay Derhal Küme düşürülüp Şampiyonlukları Elinden alınmalı. yöneticiler Amerikaya kaçmadan yakalanmalıdır

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıAvais.72:

tmm

yanıt5
yanıt1
Haber Yorumlarısedat özdemir:

Erenköy’den San yer ayırttım

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıHalis demir:

hem gs nin hemde fb nin şampiyonlukları iptal edilmeli

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıtalat_yelbuz@mynet.com Yelbuz:

SEN NEREYE KAÇACAKSIN MEZUT

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıSalih Gul:

bundaki aklı kuşa taksat ters uçardı ;-)

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıbh6mzm4tm7:

kabileye çevirdiniz koca Türkiye cumhuriyetini

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSelam null:

T. F. F başkanı neden istifa etmiyor ki ??

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Güllü:

hacıosman ne zaman gidecen hacıosmannnnn

Yorum Beğen8
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